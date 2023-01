Con apenas 14 años, la quiteña Rafaela Coello demuestra su categoría en aguas abiertas. La joven deportista, actual campeona nacional en los 5 km, en diálogo con EXPRESO manifestó que considera al 2022 como uno de sus mejores años deportivos. En aguas abiertas ganó todos los campeonatos en los que participó.

En total fueron ocho los triunfos: cuatro en Salinas, uno en Manta, otro en Bahía de Caráquez y en los lagos Cuicocha (Cotacachi, Imbabura) y San Pablo (Otavalo).

Entre todos estos galardones, destaca el obtenido en la Copa Pacífico. En aquella prueba superó a rivales juveniles de ocho naciones del continente que fueron parte del certamen. En aquella competición Rafaela le dio el triunfo a Ecuador al ganar la prueba de relevos por países. “Estoy muy feliz porque voy consiguiendo las metas que me propuse. Para lograr los triunfos he trabajado mucho en la parte física y he hecho grandes sacrificios, al seguir una dieta rica en proteínas. A mi edad, me ha tocado dejar a un lado algunas comidas que gustan a los chicos”, manifestó.

Coello señaló que su éxito radica en su disciplina para los entrenamientos, su alto nivel de concentración en cada competencia, seguir al pie de la letra los consejos de su entrenador y el amor familiar, además del optimismo que muestra al enfrentar nuevos retos.

Yo siempre participo para ganar. Cada competencia es diferente, pero el objetivo siempre es el mismo. Rafaela Coello, nadadora

“En mi mente siempre está llegar en el primer lugar o estar en el podio”, dijo con firmeza.

Los padres de Rafaela, Xavier Coello y Katty Lema, se radicaron a pocas cuadras de donde funcionan las piscinas del club Educoach. Por ello la chiquilla, al pasar a diario por el lugar, les pidió a sus progenitores que la permitieran nadar.

Eduardo Sandoval, entrenador del citado club, fue quien descubrió a Rafaela hace cinco años, cuando por primera vez la menor llegó al sitio de aprendizaje. Sus destrezas para desenvolverse en el agua llamaron la atención del técnico.

Como toda persona, al empezar el nuevo reto Rafaela se mostró nerviosa, pero Sandoval la motivó y la convenció de que ella sería capaz de conseguir importantes victorias, como las que efectivamente ha logrado.

Sus primeros entrenamientos se centraron en aspectos como velocidad, cambio de ritmo en el agua, musculatura. Luego de aquello empezó a competir. En las piscinas llegaron sus primeras medallas, siendo su fuerte el estilo mariposa. Luego pasó a aguas abiertas, logrando ser seleccionada del país en la disciplina.

Por su gran desempeño en el agua, los expertos en natación la bautizaron como la Sirenita Quiteña y es así como todos la conocen. Por su talento, se ha ganado el respeto y admiración de sus compañeros deportistas.

A su corta edad ya ha tenido participaciones fuera del país, en torneos estudiantiles en Asunción (Paraguay) y Lima (Perú). La adolescente espera pronto conseguir el apoyo de alguna empresa privada para estar presente en más torneos internacionales donde la inviten.

Entre las metas de Rafaela está el poder convertirse en campeona sudamericana, clasificar a un Panamericano y luego acceder a los Juegos Olímpicos 2024.