Sonriente, llena de optimismo y con muchas ganas de triunfar. Así se describe la adolescente quiteña Rafaela Coello, joven promesa de la natación ecuatoriana. Estar en el podio de los torneos nacionales en representación de su equipo Educoach o por la Concentración Deportiva de Pichincha no es nuevo para ella.

Nathalie Carvajal: viral, por su 'antes' como nadadora Leer más

Sus victorias en piscina y aguas abiertas son constantes. Precisamente en esta última modalidad se ha adjudicado dos victorias de manera continua, en torneos nacionales cumplidos en febrero y junio de este año en el balneario de Salinas, ambos en los 5 km.

Coello, de 13 años, reflexiona y sabe que tiene que mejorar en su estrategia, todo para sumar más preseas. “Debo dosificar más en velocidad para seguir ganando medallas. En natación de aguas abiertas siempre debes estar en el pelotón delantero, para eso hay que empezar a imponerse desde la primera vuelta. Luego aguantar un poco y saber rematar al final”, señaló.

La motivación de la familia es fundamental para ella, que combina sus estudios con el deporte. “Saber que tengo a todos pendientes de mi actuación es una responsabilidad enorme. Cada medalla que gano va dedicada a los míos, por ese cariño y fe que tienen hacia mí”, manifestó.

“Ella (Rafaela) es una niña muy disciplinada. Entrena todos los días y se esfuerza en las tareas del colegio, es un ejemplo para toda la familia”, expresó con orgullo su tía Elizabeth Coello, que la acompañó en Salinas.

Con su último triunfo en ese balneario, Rafaela logró su clasificación para la Copa Pacífico en representación de Ecuador, en la categoría juvenil. El torneo se cumplirá el próximo mes.

Rafaela Coello (d) muestra con orgullo su medalla de oro ganada en Salinas. cortesía

Los directivos de su club, al igual que su entrenador Eduardo Sandoval, saben el potencial que tiene la chiquilla y están conscientes de que su éxito recién empieza.

Entre las metas de Rafaela está poder llegar a los Juegos Panamericanos y a un Mundial de natación. Sabe que para lograrlo debe entrenar muy duro. Este año también tiene previsto participar en un torneo internacional en Lima, que le servirá para prepararse de cara a sus metas. “Lo importante es que voy ganando experiencia y eso me va a ayudar mucho en los objetivos que me he propuesto”, comentó la deportista.

Andrea Fuentes: "No pensé. Me dije tienes que sacarla y hacerla respirar" Leer más

Para conseguir medallas en las diferentes pruebas de aguas abiertas, la adolescente y su entrenador efectúan una planificación del sitio de la competición. Rafaela considera que es básico conocer el comportamiento de las corrientes y el viento. Así mismo, la preparación física y psicológica, pues siempre que está en el agua su mente se centra en el triunfo.

Coello está entre las nadadoras juveniles de gran proyección del país. Así lo consideran expertos y directivos. “Es una de las mejores, su carrera deportiva recién empieza y con triunfos importantes. Si continúa así, pronto se va a constituir en una de las mejores del Ecuador”, resaltó su entrenador.