Socio Vivienda 2 a la cancha

A los 6 años llegó a vivir a Socio Vivienda 2, al norte de Guayaquil. El fútbol siempre le llamó la atención, pero al estar en esta zona, considerada una de las más conflictivas y violentas de Guayaquil, su camino se veía lleno de obstáculos. Y por el miedo de sus padres a que sea atrapado por el mal.

Pero Nery Álex Montaño Caicedo se dedicó a estudiar y a ver de espejo los malos ejemplos, para huir de ellos.

El fútbol estaba en su mente, por eso entrenaba en la cancha sintética del sector y ya en el 2023, con apenas 16 años, pasaba a formar pare de la sub 18 delclub Astillero. Todo iba rápido, los consejos de sus padres Lucety y Álex de dejar los bailes y de no andar en la calle daban resultados.

En julio de este mismo año lo llamaron para que sea parte del equipo principal, el que juega en la segunda categoría del Guayas.

Nery (camiseta amarilla), con varios de sus amigos del peloteo en Socio Vivienda 2 Jerson Ruiz

El solo hecho de entrenar con los mayores lo hizo feliz. El viernes 8 de julio apareció por primera vez en la nómina para el partido ante Gloria Saltos. Ese día fue histórico, llamó a sus padres y les dio la noticia. ¡Su madre Lucety no lo podía creer!.

Ya el día del partido, los Montaño Caicedo estuvieron en las gradas del estadio Alejandro Ponce Noboa. Nery se colocaba en el banco de suplentes, mientras Álex y Lucety se llevaron tremenda sorpresa al ver a su hijo con el cabello cortado a la ‘mansalva’. Es el ‘bautizo’ que en el camerino le hacen a los debutantes.

El espejo bueno

Son cinco hermanos, el pelotero es Nery, pero es también buen estudiante. Su madre se levanta a las 05:00 para mandarlo al colegio Alberto Perdomo Franco, que está ubicado en el Suburbio; el viaje en mototaxi y en bus dura cerca de una hora.

El fútbol es su otra materia. “Me sorprendí cuando me llamaron (a primera), créanlo, sabía que Dios tenía algo así para mí”, asegura.

Su debut llegó en el segundo tiempo ante Gloria Saltos.El entrenador Julián García le dijo que entre y que haga lo mismo que hace en la sub 18. Y así fue: fue parte de la jugada del gol con que se ganó.

Nery, su madrecita Lucety y sus hermanos en su casa de Socio Vivienda 2. jerson ruiz

Nery juega de marcapunta y volante y su equipo está en segunda etapa del torneo de la provincia. “Todo es cuestión de soñar y hacer caso a los entrenadores y personas que quieren el bien. Después del debut, el presidente (del club Astillero) Héctor Pesantez, me dio un abrazo, me dijo que se sentía orgulloso de haberme visto debutar, él me veía en Socio Vivienda y ahora estoy jugando en el equipo principal” expresó Nery.

Aquella tarde hubo fiesta con los Montaño en las gradas. Lucety, su madrecita, no esconde la felicidad: “Han servido las veces que le dije que no salga, que no se junte con gente que no ayuda en nada. Siempre le decía que vea los espejos que tiene, esos espejos dicen lo que no tienen que hacer”.

Hoy, Nery es parte del otro espejo que busca replicar en Socio Vivienda. El positivo, el que enseña que con fe y perseverancia, los sueños pueden cumplirse.

