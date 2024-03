Serie B: 9 de Octubre pagará más de 5 mil dólares tras no jugar en la fecha 1

9 de Octubre fue sancionado y multado por "no presentarse" en la primera fecha

Luego que no pudiera jugar en la fecha 1 de la Serie B, 9 de Octubre recibió las correspondientes multas por los diversos motivos presentados en el informe del compromiso ante Manta.

El documento de sanciones de la primera jornada indica que el equipo octubrito aparte de "no presentarse" incumplió con otros rubros, los mismo por los que también tendrá que pagar.

Producto a que la seguridad privada no asistió deberá cancelar $ 1000; por no presentar planilla de juego a tiempo reglamentario y transcurrido el tiempo de espera $ 400; debido a que no se presentó a la cancha, perdió los puntos, los que se acreditan a su contendor con marcador de 3X0 y se impuso una multa de $ 4000.

Por esta situación, el club 9 de Octubre responsabilizó a Asoguayas de no tramitar de manera correcta la documentación que permita la "verificación" ante LigaPro y poder jugar.

