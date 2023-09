Sergio Ramos refuerzo del Sevilla: "Ojalá gane un título con mi equipo del alma"

Sergio Ramos, que ha vuelto al Sevilla 18 años después de su salida al Real Madrid en 2005, afirmó en su presentación que con su regreso "se cumple un sueño" porque vuelve "a casa".

Dijo que para él supone "mucho emocional y sentimentalmente" al considerar que "era el momento", reiteró sus disculpas al sevilllismo por sus "errores" por algún gesto del pasado y deseó "poder ganar un título" con su "equipo del alma".

Sergio Ramos pide "perdón" al Sevilla por "cosas y gestos" del pasado Leer más

Acompañado por el presidente sevillista, José Castro, su director deportivo, Víctor Orta, y sus familiares, entre ellos su esposa, Pilar Rubio, y sus cuatro hijos, y antes de saltar al césped en un acto público, Ramos aseguró en una multitudinaria rueda de prensa que "es un día inolvidable, emocionante", y que lo quiere "enmarcar", ya que "es un tema muy sentimental" poder volver a su "casa", "cerrar un ciclo" y reforzar "ese vínculo que desde niño" ha tenido "con la afición y el club" que le vieron "nacer".

(LEA TAMBIÉN: Argentina vs Ecuador: fecha, hora y dónde ver el partido de eliminatorias)

"Siempre he dicho que antes de morirme me gustaría ganar un título con mi equipo del alma. Ojalá podamos lograr los objetivos del equipo, que seguro que sería algo inolvidable", indicó el defensa de Camas (Sevilla), quien aseguró que "siempre" se mueve "por emociones y sensaciones" y que cuando elige un proyecto es porque cree "realmente en él", con lo que "ojalá tenga la suerte de volver y levantar un título como Jesús Navas y Iván Rakitic".

Así fue recibido Sergio Ramos en su presentación como nuevo jugador de Sevilla ️🇪🇸. Vuelve al club que lo formó luego de 18 temporadas. Asistieron 23 mil personas al Sánchez Pizjuán para darle la bienvenida. ❤️



📹 @alonsoriverorpic.twitter.com/fd9hvDBSQI — VarskySports (@VarskySports) September 6, 2023

También tuvo palabras de cariño hacia su esposa y sus hijos. "Me fui siendo un niño, soltero, y hoy vuelvo con mi mujer y con mis cuatro estrellas. Le agradezco a mi compañera de viaje poder compartir con ella y hacerme disfrutar de este momento, que era un tema muy cercano y emocional, pues no tenía sentido tomar otra decisión que no fuera volver aquí", resaltó.

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡suscríbete a EXPRESO!