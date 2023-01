Gustavo Alfaro (d), entrenador de la selección ecuatoriana, todavía no firma el contrato para seguir

La selección nacional tiene un reto deportivo clave este año: las eliminatorias al Mundial de 2026. Sin embargo, por el momento no puede enfocarse solamente a ello, ya que hay dos grandes pendientes en lo administrativo.

El primero es la renovación del contrato del seleccionador Gustavo Alfaro. Y, en caso de no concretarlo, deberá buscar un nuevo entrenador.

Alfaro cumplió con el principal objetivo en su primer mandato: clasificó al Mundial de Qatar 2022. En ese torneo, el combinado nacional quedó eliminado en la fase de grupos tras ganar al anfitrión, empatar con Países Bajos y perder en la tercera fecha ante Senegal.

Una vez que terminó la cita ecuménica, el contrato de Alfaro caducó. La directiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol le propuso la firma de un nuevo convenio, pero el entrenador no ha dado una respuesta.

Pagos pendientes, nuevo sueldo, condiciones de trabajo y hasta la residencia del entrenador son asuntos que todavía no se han resuelto y por ello no se puede anunciar su continuidad.

Cabe anotar que la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) incluyó a Gustavo Alfaro en el listado de los 20 mejores entrenadores del mundo en 2022.

Y mientras se decide su futuro, otros nombres ya sonaron para el equipo, entre ellos Ricardo Gareca, Guillermo Almada y hasta César Farías. Ninguno de ellos con una propuesta real de la Ecuafútbol.

El otro asunto es igual de clave. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sancionó a Ecuador con tres puntos menos para el inicio de las eliminatorias al Mundial de 2026 por supuestos errores en la documentación del lateral derecho Byron Castillo.

Más allá de esos puntos, la Ecuafútbol impugnará esa sanción porque la considera injusta. Además, no le han entregado la ampliación de los motivos de la sanción para que presenten los argumentos de contra. La intención es que se anule ese castigo y de paso se habilite definitivamente al jugador.

Castillo no jugó la Copa del Mundo. No fue convocado por temor a nuevas sanciones, ya que el TAS no dio una resolución clara sobre su situación legal.

“La resolución del TAS nos causó un sinsabor porque es controversial y contradictoria. Un pasaporte válido hace que un jugador sea elegible, pero dicen que es información falsa. Entonces, es o no es”, dijo el presidente de la Ecuafútbol, Francisco Egas.

El directivo insistió el TAS no es el organismo para decir si un documento oficial de un país es válido o no.

PARA SABER:

ELIMINATORIAS: El camino al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 iniciará en junio. La modalidad será de todos contra todos entre los 10 países de Sudamérica.

CUPOS: Gracias a que subirán a 48 selecciones mundialistas, en esta oportunidad clasificarán seis países de la Conmebol directamente al Mundial. La que se ubique en el séptimo lugar deberá jugar un repechaje.

DESPEDIDA: Gabriel Wainer también terminó su contrato con la Ecuafútbol y no seguirá como secretario técnico de la selección.