Sebastián Guayasamín: "Fue un Rally Dakar de sobrevivencia"

El corredor ecuatoriano Sebastián Guayasamín completó su undécimo Rally Dakar en la modalidad autos, mientras que su compatriota Juan José Puga enfrentó problemas mecánicos y no pudo mejorar el quinto lugar alcanzado el año pasado.

Tras completar el viernes las 12 etapas y 7,737 kilómetros de recorrido, más 5,129 km de tramos cronometrados -incluyendo una etapa maratón de dos días en Arabia Saudita-, el quiteño finalizó en el puesto 12 de la clasificación general de la categoría SSV de vehículos.

“Estamos sumamente contentos y orgullosos de tener nuevamente la medalla que le dan solo a los que cumplen con todo el trayecto”, comentó el tricolor en la línea de llegada.

Guayasamín describió al rally como de “pura sobrevivencia a lo largo de cada etapa y donde muchos abandonaron la competencia”. Añadió que eso le da más energía para “seguir entrenando y volver con más fuerza el próximo año”.

El equipo BE Racing, integrado por el tricolor y el argentino Fernando Acosta como copiloto, acumuló un tiempo de 77 horas, 18 minutos y 19 segundos, con un promedio de casi ocho horas diarias de conducción.

Acosta rescató que el resultado “costó mucho esfuerzo, paciencia y trabajo en equipo” junto con Sebastián. “La suerte no nos acompañó esta vez, pero nosotros nunca bajamos los brazos y tenemos la medalla en el final”, precisó.

Y añadió que fue uno de los Dakar más difíciles que les ha tocado correr; sin embargo, “con esfuerzo y sin rendirse todo se logra”, dijo el argentino, quien disputó su sexto rally.

El último día de competencia se cumplió en Shaybah, uno de los mayores yacimientos productores de petróleo en Arabia Saudita, donde las tripulaciones que cruzaban la meta recibían las medallas conmemorativas y eran felicitados por la organización.

Juan José Puga, suerte distinta

El tricolor Juan José Puga, en motos, tuvo que abandonar la prueba en la novena etapa por problemas de motor. Cortesía

El motociclista Juan José Puga tuvo la otra cara de la moneda en este Dakar, al tener que retirarse definitivamente en la etapa 9, luego de que no pudiera solucionar los problemas mecánicos que presentó su motor.

Ocho jornadas antes de retirarse enfrentó varios problemas en la moto, hasta una espina se le clavó en el pie provocándole una herida, luego de que se le incrustara en la bota. Pese a ello el tricolor continuó en competencia hasta que el motor no dio más y tuvo que interrumpir su paso en la categoría original.

“Este año el Dakar me ganó. Desde el segundo día tuve que cambiar de motor; en la octava etapa fundí el segundo, y para la novena ya encontré uno usado que no me daba la garantía de llevarme a la meta al ritmo que buscaba, así que tomé la decisión de retirarme”, sostuvo el ecuatoriano.

Luego de unos días de descanso y con la motivación alta, Puga trabaja ahora en conseguir auspiciantes y tener una moto para continuar con su calendario de carreras en el año con el objetivo de ir planificando su participación en el Dakar 2026.

Tanto Puga como Guayasamín intervendrá en el Campeonato Mundial de Rally, donde el segundo, el año pasado, consiguió el subcampeonato en la categoría SSV.

