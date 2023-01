Algunos hablan inglés, otros español, italiano, ruso y demás idiomas. Muchos llevan una libreta, otros apuntan en sus celulares. Todos atentos a cada jugada.

Así viven los partidos un centenar de cazatalentos que se encuentran por estos días en Cali, donde se disputa el Sudamericano sub-20 de Colombia.

Y es que en este torneo juvenil de la Conmebol se encuentran los futuros Lionel Messi, Neymar, Casemiro, Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, entre otras figuras de la región.

A estos ojeadores se los encuentra en los estadios Pascual Guerrero y el de Deportivo Cali. Precisamente en este último, ubicado a 40 minutos de distancia del casco urbano, la sub-20 de Ecuador ha jugado hasta ahora dos cotejos (ante Chile y Bolivia) y en las tribunas se ha visto a un gran número de scoutings en las gradas.

Uno de los que estuvo observando el último cotejo de la Mini-Tri fue el español Pep Boada.

El exscouting del Barcelona de España no escondió que llegó a Cali “exclusivamente” para ver a un par de jugadores nacionales y a otros sudamericanos.

“Este torneo es interesante para todos los que hacemos scouting. De acá salen las estrellas que brillan en el mundo. Todos acá estamos pendientes de estos talentos que aún no han sido descubiertos. He venido a ver a unos jugadores ecuatorianos, pero por obvias razones no puedo decir sus nombres”, expresó el español.

Ver jugadores tricolores no es nuevo para él, pues luego del Sudamericano sub-20 de Chile, de 2019, donde la Mini-Tri se consagró como campeona, intentó llevar a Gonzalo Plata al cuadro culé.

“Estuvimos en la lucha, pero al final se fue al Sporting de Portugal. Pero no solo a Plata vimos en su momento, sino también que estuvimos atrás de otros como Stiven Plaza y varios más de Independiente del Valle y Barcelona”.

Boada explicó que su labor consiste en realizar una valoración en campo, de los datos que tienen de algún jugador en particular.

Pep Boada, de España, tiene más de 25 años trabajando como scouting. daniel pin

“A muchos ya se los viene siguiendo con anterioridad, pero se necesita verlos en acción con la selección. Se sacan datos de rendimiento, se hacen perfiles y finalmente se elabora un informe para presentar al equipo interesado”.

En su currículum, el ojeador europeo cuenta con el dato de haber descubierto a jugadores como Sergio Busquets, Ansu Fati o Mauro Icardi.

“Actualmente estoy trabajando de forma independiente, llevar talentos al exterior o descubrirlos es una pasión”.

Más adelante estaba otro, quien prefirió no ser identificado. El caza jugadores, de nacionalidad argentina, también reveló que estaban dándole seguimiento a un par de jugadores de la Tri.

“Hay unos chicos de Ecuador que los venimos viendo en sus clubes y ahora queremos verlos cómo están en este torneo. Son chicos que de seguro los vamos a ver jugar en Europa”, declaró el gaucho.

Se pudo conocer puntualmente que a Óscar Zambrano, jugador de Liga de Quito y que es parte de la Mini-Tri, estaría siendo observado por scoutings del Brighton de Inglaterra y otros clubes europeos.

Tras el último torneo Sudamericano, en el que la Mini-Tri se consagró campeón, jugadores como Gonzalo Plata, José Cifuentes, John Espinoza, Diego Palacios y varios más dieron el salto al exterior.