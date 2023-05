Estaba nerviosa. Se notaba que era su primera rueda de prensa y paradójicamente fue para presentarla como campeona mundial junior de apnea. Cuando en enero de este año, Sabine Manz accedió a incursionar en este deporte de actividad subacuática, si bien la preparación estaba enfocada en el torneo de Kuwait, el podio era una proyección, hoy es una realidad.

De hablar pausado, pero siempre con una sonrisa, la guayaquileña de 15 años de edad, quien compitió por primera vez en un evento internacional de la disciplina, presentó las dos medallas de oro (1 en desplazamiento libre y otra en monoaleta), así como otra de plata y una de bronce con las que Ecuador hizo historia en el campeonato bajo techo. Junto a ella estuvo Arianna García, quien en cambio impuso récord panamericano en Endurance 4x50 y alcanzó el 5° lugar en Speed 2x50 y 6° en Endurance 8x50.

“Fue mi primera competencia internacional, al no estar mi entrenador (no hubo recursos) tenía que estar tranquila. Fui la primera en competir, cuando vi los resultados e hice los cálculos con Arianna y mi mamá, vi que gané y no me lo creía; estaba demasiado sorprendida, no pensé que yo podía llegar a esto siendo mi primer Mundial”, contó emocionada Manz, rodeada de sus padres, abuelos y dirigentes deportivos, durante un reconocimiento que le hizo el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) a su llegada al país.

Para Roberto Ochoa, presidente de la Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades Subacuáticas (Fedasub), la participación de Manz y García representan un “hecho histórico”.

“En la categoría, el resultado es importantísimo. Sin contar que son deportistas muy jóvenes”, agregó el dirigente

Como antecedente, Sabine tiene haber empezado en la actividad deportiva a los nueve años, pero en natación convencional; sin embargo, en enero recibió la invitación de probar en apnea y se aventuró, ya que se acercaba el Mundial de Kuwait y asistió con los resultados ya conocidos.

“Es como un sueño... una experiencia que jamás voy a olvidar, fue un paso muy grande. Si bien a nivel internacional fue la primera competencia, en general fue la tercera... Y fue contra los mejores del mundo. Espero el deporte gane más seguidores con esta victoria”, acotó.

Sabine, junto a Roberto Ochoa, presidente de la Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades Subacuáticas (Fedasub) y Arianna García, quien impuso récord panamericano en Endurance 4x50.

Sabine, rodeada de sus padres y abuelo en el reconocimiento que le hizo el COE. Expreso

Jorge Delgado Panchana, presidente del COE, se sumó a las felicitaciones y aprovechó para lamentar que por la falta de recursos las deportistas tuvieran que acudir solas, sin su entrenador. Incluso se conoció que Arianna hizo las veces de asistente de Sabine, ayudándola a concentrarse y acompañándola en las pruebas a disputar.

“Nuestro deporte funciona así, contra viento y marea, con aletas parchadas, con trajes de baño con hueco, pero esa es nuestra realidad”, criticó tajante Delgado.

Tras el Mundial Bajo Techo, el siguiente paso tanto de Manz como de García será enfocarse en su preparación para buscar acudir a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y el Mundial de Apnea que se realizará casi inmediatamente.