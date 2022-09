Llegó el día que los amantes del buen tenis sabían que iba a llegar, aunque aquello no quita la sensación de nostalgia, porque el gran Roger Federer, leyenda suiza del deporte blanco a nivel mundial, anunció su retiro de la actividad de forma profesional.

El adiós del ídolo de esta disciplina se hará efectivo al término de la Copa Laver, que se disputará en Londres del 23 al 25 de este mes.

Federer, a sus 41 años, ha decidido retirarse del tenis tras “una aventura maravillosa”, después de estos tres últimos años que han supuesto “un reto en forma de lesiones y cirugías”.

Su Majestad (uno de los tantos apelativos para dar a conocer su grandeza), número uno del mundo por 310 semanas, ganador de 20 títulos de Grand Slam y considerado uno de los mejores jugadores de la historia, deja una estela de éxitos y, sobre todo, carisma durante su carrera.

El jugador de Basilea, cumbre de la elegancia tenística, en particular en el juego de hierba (superficie sobre la que ganó ocho títulos de Wimbledon), hizo público un comunicado en el que señala que ha hecho todo lo posible “por regresar de forma competitiva”, pero que su cuerpo tiene “capacidades y límites” y le ha enviado “un mensaje muy claro”.

Roger Federer deja un gran legado, no solo en el tenis, en el deporte y en el mundo. Siempre ha sido una persona sencilla y carismática con todos, un gran ser humano.

Nicolás Lapentti, extenista ecuatoriano

“Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos durante más de 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que nunca habría soñado y ahora debo reconocer que es el momento de terminar con mi carrera competitiva”.

“La Copa Laver de la semana que viene en Londres será mi último torneo ATP. Jugaré más al tenis en el futuro, por supuesto, pero no en los Grand Slams o en el circuito”, añadió.

Federer admitió que recibió “un talento especial para jugar al tenis” y que lo hizo a un nivel que nunca imaginó “y durante mucho más tiempo” de lo que pensó “que fuera posible”.

En un largo capítulo de agradecimientos, el suizo se refirió a su esposa Mirka y a sus hijos, a sus padres y hermana, a sus entrenadores, al equipo suizo, a su grupo de apoyo y a sus patrocinadores, a los fans y también a sus rivales.

“He tenido la suerte de jugar muchos partidos épicos que no olvidaré. Nos enfrentamos con limpieza, pasión e intensidad. Nos motivamos unos a otros y juntos llevamos el tenis a otro nivel”, dijo Federer.

“Los últimos 24 años en el circuito han sido una aventura increíble (...). He tenido la fortuna de jugar en 40 países. He reído y llorado, he sentido alegría y dolor, pero sobre todo me he sentido increíblemente vivo”.

“Para terminar, al juego del tenis: te amo y nunca te abandonaré”, concluyó Federer el comunicado.

El jugador suizo ganó, además de ocho torneos de Wimbledon, seis veces el Abierto de Australia, cinco veces el Abierto de Estados Unidos y una vez Roland Garros.

Te amo, Roger. Gracias por todo lo que has hecho en el tenis y conmigo mismo. El mundo del tenis indudablemente nunca será lo mismo sin ti.

Juan Martín Del Potro, extenista argentino

Accedió por primera vez al número uno mundial el 2 de febrero de 2004.

Nicolás Lappenti, extenista ecuatoriano, recordó sus duelos contra el suizo y no escatimó elogios para él, tanto dentro como fuera de la cancha.

“Roger deja un legado no solo en el tenis, sino también en el deporte en general y el mundo”, opinó el tricolor. Y sobre sus enfrentamientos ante Federer, el ex número seis del mundo manifestó: “No había cómo superarlo. Tuve la posibilidad de jugar dobles junto a él y enfrentarlo en cuatro ocasiones. Tiene una técnica cercana a la perfección”.

El español Rafael Nadal, ex número uno del mundo, también expresó múltiples elogios para Federer el día en que anunció su adiós.

“Me gustaría que este día no hubiera llegado nunca. Es un día triste para mí personalmente y para todo el mundo. Ha sido un placer, pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha”, indicó Rafa sobre Roger Federer, una leyenda que estará para siempre en la historia del deporte.

Su Majestad dejó su huella en el país

Roger Federer visitó en noviembre de 2019 el país. Llegó a Quito para ser parte de una exhibición junto al alemán Alexander Zverev.

Durante su visita a Ecuador, Roger Federer (i) jugó tenis en la Mitad del Mundo con Alexander Zverev. Archivo

Antes del juego, que se llevó a cabo en el Coliseo Rumiñahui, el tenista suizo fue recibido en la Mitad del Mundo, donde resaltó su felicidad por visitar Ecuador.

Tuvo un pequeño duelo ante Zverev, al pie del monumento, firmó autógrafos y se tomó fotos con sus seguidores, demostrando su sencillez.

Nicolás Lapentti fue el artífice de esta visita. Destacó que Federer quedó impresionado por el gran recibimiento y cariño de la gente, y que le sorprendió poder estar en dos hemisferios a la vez.

Destacó que con el anuncio de su retiro, cobra más valor el haber tenido a Su Majestad en el país en plena actividad profesional.

“Fue en el momento justo. Luego llegó la pandemia, Roger con sus lesiones y ahora toma la decisión de retirarse. Tuvimos la suerte de verlo en plena actividad, de disfrutar de su técnica, que se acercaba a la perfección”, comentó.