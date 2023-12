Richard Schunke: “En las gradas se sufre mucho, dan ganas de saltar a jugar”

Richard Schunke es uno de los referentes de Independiente del Valle. El zaguero argentino tiene en su palmarés el ser parte de los seis títulos que tienen los rayados y vivirá las finales de la LigaPro, ante Liga de Quito, de una manera diferente.

El 16 de junio, en el partido ante El Nacional, con el que se cerró la primera etapa del torneo local que fue ganada por los negriazules, sufrió una lesión en el ligamento cruzado y en el menisco que lo ha mantenido fuera de los campos de juego.

Su ausencia se ha sentido en el cuadro del Valle, que no ha encontrado la solidez que tenía en la defensa. En la fase final de su recuperación, Schunke le cuenta a EXPRESO sus sensaciones de cara a la disputa de un nuevo título, pero esta vez sin estar en la cancha.

Resalta que sus compañeros están enfocados en conseguir una nueva estrella ante un rival que, asegura, llega motivado tras ganar la Copa Sudamericana y la segunda etapa de la LigaPro. Estará el domingo 10 de diciembre en el estadio Banco Guayaquil alentando a Independiente del Valle en espera de sumar otra conquista a su exitosa carrera.

¿Qué balance realiza de lo que va de la temporada de Independiente del Valle?

Ganamos la primera etapa de la LigaPro con contundencia, a lo que sumamos los títulos de la Supercopa Ecuador y Recopa Sudamericana. La segunda del campeonato tratamos de pelear y en la recta final Liga de Quito sacó una buena ventaja y nos enfocamos en preparar las finales.

Junto a Cristian Pellerano son los jugadores que han ganado todos los títulos con los rayados. ¿Cuáles son sus sensaciones al no poder estar en la cancha para las finales de la LigaPro?

Estar viviendo afuera de la cancha es un poco amargo, me encantaría poder jugar las finales. He estado en todos los títulos del club y pude aportar para estar viviendo otra final, que es algo muy difícil conseguir.

¿Cuál es la clave del éxito de Independiente del Valle, que en poco tiempo se consolidó como un referente del país y del continente?

Tener una base sólida en todo el club es importante. Trabajar en la misma línea desde el equipo principal hasta las inferiores. Cada técnico ha llegado con su idea, pero siempre manteniendo en la mira el objetivo del club. He tenido la suerte de vivir este proceso con Pelle, Lolo Faravelli y acoger a jóvenes talentos con los que hemos logrado ganar títulos importantes.

¿Dónde se sufre más, en la cancha o en los graderíos?

En las gradas se sufre mucho, dan ganas de saltar a jugar, mucho más ahora que se jugará una final. Cuando estás en la cancha es más tranquilo, puedes intervenir directamente y aportar al equipo.

La primera final ¿cómo la seguirá?

Estaré en la tribuna cerca del banco, o si es posible entre los suplentes, esta vez viviendo de otra manera unas finales.

En el segundo semestre se ha sentido su ausencia en la zaga.

Puede ser algo casual también. Los muchachos mantienen el enfoque en mejorar siempre. Tienen claro de que si falta alguien, el que lo reemplaza puede hacerlo de la mejor manera.

El zaguero se perderá por primera vez una final con los rayados. Confía en el trabajo de sus compañeros. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

¿Les ha dado algún consejo a los zagueros, de cara a las finales ante Liga de Quito?

No hemos hablado sobre marcas personales, pero no descarto hacerlo. Sí hemos analizado aspectos tácticos, como el mantener la línea o regresar rápido, cosas así.

¿Qué análisis realiza de Liga de Quito?

Ganar la Copa Sudamericana le dio un plus que se vio en la segunda etapa de la LigaPro. Tiene jugadores que están en muy buen nivel, desequilibran mucho como Piovi, Martínez, Julio o Paolo Guerrero que es un goleador. En defensa son altos y fuertes, es difícil hacerles un gol. Los partidos ante ellos los sufrimos en este año, pero el equipo ha trabajado muy bien para contrarrestar eso.

¿Hay alguna desventaja al cerrar la final como visitante?

Yo siempre me he sentido bien jugando con la presión de la gente en contra, ya nos pasó en la final de 2021 ante Emelec, también jugando torneos internacionales en Argentina o Brasil. Siempre es lindo si te toca ganar el título estar en casa, pero también es una linda sensación hacerlo de visitante.

¿Alguna apuesta con jugadores de Liga de Quito?

No he podido hablar con colegas como Piovi, con el que jugué en Argentina. Nos saludamos en la cancha, pero no hemos acordado alguna apuesta.

¿Cuán importante ha sido el apoyo de la familia en este exitoso ciclo con los rayados?

Mi esposa Sheron y mis dos hijas, Isa (dos años) y Franchu (un mes), son mi todo, es fundamental el apoyo de la familia. Mucho más en este tiempo que fue difícil al estar fuera de la cancha. Cuando regreso de los partidos, el recibir sus abrazos es lo más hermoso.

¿Ha pensado en radicarse en Ecuador?

He disfrutado mucho desde que llegué a Deportivo Cuenca (2017), después en Independiente donde estoy desde 2018 y he vivido grandes momentos en mi carrera. El país me ha recibido muy bien, mis dos hijas son ecuatorianas.

