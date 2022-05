Richard Carapaz se levanta y ataca

Richard Carapaz (c) fue uno de los protagonistas de la décima etapa al finalizar en el quinto puesto.

Richard Carapaz mostró su casta de favorito al sobreponerse a una jornada complicada, donde a 80 kilómetros de meta sufrió una caída que lo dejó momentáneamente al final del pelotón.

“En un momento de mucha tensión hemos tenido una caída. He caído solo a un lado pero no me ha pasado nada, ha sido un pequeño resbalón”, declaró el ecuatoriano al final de la etapa.

Carapaz comentó que el perfil del día, indicaba que el paso por el recorrido sería sin problemas, pero no fue así. “En los papeles era una etapa fácil. Pero al final ha sido una etapa complicada, tipo clásica, hacia arriba y abajo”.

“Luego los chicos han hecho un muy buen trabajo. Al final hemos intentado seleccionar un poco la carrera porque sabíamos que era un sprint bueno para mí, en el que podía intentar bonificar algunos segundos. Al final estoy contento porque hemos entrado con el grupo y terminar quinto en una jornada como hoy es bastante bueno”.

El campeón olímpico confirmó lo que se vio en la trasmisión: buscó mover la carrera, lanzando un ataque en el tramo final, para llegar entre los tres primeros y así descontar segundos en la clasificación general, objetivo que casi logra puesto que culminó en el quinto escalón, siendo el mejor latinoamericano.

En la clasificación general, el tricolor se mantiene en la cuarta plaza a 15 segundos del líder, el español Juan Pedro López (Trek Segafredo), quien cumple una semana portando la maglia rosa.

Biniam Girmay (Intermarché) fue el ganador del día convirtiéndose en el primer ciclista de Eritrea en ganar una etapa del Giro de Italia. El africano superó en el sprint final al neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin).

En cuanto al resto de ecuatorianos en la carrera: Jhonatan Narváez fue 64° y en la clasificación general subió dos puestos, ahora es 44°; Jonathan Caicedo entró en el sitio 91° y en la general bajó al 47°. Finalmente Jefferson Alexander Cepeda ingresó 159°, pero cayó 11° escalones para figurar en el 113°.

La undécima etapa que se corre hoy tiene una distancia de 203 km. que inicia en Santarcangelo Di Romagna y termina en Reggio Emilia. El perfil es totalmente llano y se presta para que los velocistas den el espectáculo en un sprint final.