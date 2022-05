La contrarreloj del Giro de Italia definió las posiciones finales de esta grande del ciclismo, en la que el ecuatoriano Richard Carapaz, de Ineos, volvió a dejar en alto el nombre del país al terminar en el segundo lugar de la clasificación general, solo por detrás del australiano Jai Hindley (Bora Hansgrohe), que fue el campeón.

El ciclista tricolor tuvo una destacada actuación en la etapa celebrada este domingo, pese a que no pudo superar el tiempo que le había sacado Hindley el pasado sábado, cuando el integrante del Bora tomó ventaja por 1’ 25’’, decisiva para ganar, y que solo pudo recortar a 1’ 18’’.

En la contrarreloj, la Locomotora del Carchi terminó en décimo lugar, siendo el latinoamericano mejor ubicado, al quedar a 1’ 24’’ del italiano Matteo Sobrero (BikeExchange), que fue el vencedor de la jornada.

Por su parte, el español Mikel Landa (Bahrain Victorious), rival directo de Carapaz en la clasificación general, terminó en tercer lugar, gracias a la labor de Richie en la fase de este domingo.

Es así como Carapaz hizo un balance del Giro y lejos de mostrar tristeza por el subcampeonato, dijo que estaba contento por su labor y la de su equipo.

“Muy contento, ha sido un Giro bastante bonito y competitivo. Hay muchas cosas que seguir trabajando, mejorando. Ha sido un Giro peculiar por el calor, los traslados, muy competitivo en realidad. Como equipo, mejor no lo pudimos haber hecho”, expresó el ecuatoriano, quien además mostró su alegría por cumplir 29 años compitiendo en una grande del ciclismo.

“Es muy especial estar aquí presente y en este momento lo más importante es que he cumplido años haciendo lo que más me gusta”, agregó el deportista nacional.

La Locomotora expresó que el segundo lugar en el Giro, que ganó en 2019, le da fuerzas para ir por nuevos objetivos.

“Al final no tengo que estar triste, a veces se gana o se pierde, no es ningún ‘bajón’ para mí. Al contrario, esto me da fortaleza. A los ecuatorianos, también (quiero) darles el mensaje de que no se pongan tristes. Tenemos un segundo objetivo, que es la Vuelta a España. Primero a descansar y luego a pensar en esta Vuelta”, otra de las grandes competiciones del ciclismo, que se celebrará del 19 de agosto al 11 de septiembre.

Por su parte Hindley, ganador del Giro, mostró su felicidad al obtener el cetro.

“Tengo muchas emociones juntas. Ganar el Giro es increíble. Me sentí muy bien, como si volara. Iba recibiendo referencias en la crono y me sentía bastante bien en la bicicleta. Así que al final pude tomar las curvas con cautela y asegurar”, declaró el campeón en la meta.