Ricardo Icaza, el caballero del tenis

Aunque es admirador de Juan Carlos Fernández (Rabito), Ricardo Icaza aclara que su apodo no se lo debe al parecido físico que tenía en la década de los 70 con el cantante argentino. “Cuando tenía alrededor de 16 años un amigo de mi papá me comenzó a llamar así por mis dientes de conejo (rabbit en inglés) y a nivel de Sudamérica todos me conocían como Conejo”, dice entre risas.

El nivel de la selección ecuatoriana es resaltado por la FIFA Leer más

Es el inicio de un diálogo ameno con el exjugador y excapitán del equipo ecuatoriano de Copa Davis, que dejó su huella en el tenis y quien desde hace varios años se encuentra radicado en Estados Unidos, en calidad de coaching de la academia IMG, de Florida.

Se dio a conocer a nivel mundial en 1975, cuando disputó la final del torneo Wimbledon juvenil, donde fue superado por Chris Lewis.

La revancha llegaría en la siguiente temporada, coronándose campeón del UsOpen juvenil. “En semifinales vencí a John McEnroe y en la final a José Luis Clerc”, dice con una pasmosa tranquilidad, como si sus rivales no fueran los monstruos que la historia recuerda.

Ricardo Icaza integró junto a Andrés Gómez una de las mejores duplas en los equipos ecuatorianos de Copa Davis. También fue capitán del combinado nacional. Archivo

De esa manera se convirtió en el primer ecuatoriano en ganar un torneo del Grand Slam.

Formado por Miguel Olvera, también valora las enseñanzas que Francisco Segura le dejó las pocas ocasiones en las que entrenó con él. De esos maestros obtuvo el conocimiento que luego lo llevó a destacar en grandes court.

Fue Olvera que le hizo su primer llamado al equipo ecuatoriano de Copa Davis, cuando aún no cumplía 15 años y ya se consolidaba como el número uno de Sudamérica en la categoría. Su debut se dio el 23 de febrero de 1973 contra Argentina en Buenos Aires, enfrentando a Guillermo Vilas, quien lo venció en tres sets.

Extraño todo de la Davis, incluso al carro de la basura que se paraba afuera del Guayaquil Tenis a pitar y apoyarnos, aunque el olor... Ricardo Icaza, exintegrante del equipo Copa Davis.

Luego perdió el dobles junto a Olvera, por ese entonces capitán y jugador.

“La Copa Davis tiene un significado especial para mí. En 1983 jugamos en Guayaquil la final de la zona americana contra Brasil; fue la primera vez que Ecuador alcanzaría su paso a la elite mundial. También recuerdo el punto de dobles que disputamos ante Argentina en Buenos Aires. Formé el dobles con Andrés Gómez y alcanzamos un punto que resultó decisivo”, acota.

En 1986 cumplió la doble función de jugador y capitán. Fue el año en que le dijo adiós al equipo Copa Davis.

Aunque se retiró muy joven (28 años), considera que hizo lo correcto. Ya estaba casado, había nacido su primera hija y los viajes no le permitían estar mucho tiempo junto a lo más importante de la vida, la familia.

El ecuatoriano trabaja desde el 2007 en la academia IMG, de Florida, un prestigioso centro deportivo. Cortesía

Antes de radicarse definitivamente en Bradenton (2007) trabajó cinco años en Quito.

“La Academia IMG es una de las principales corporaciones deportivas que hay en el mundo. Aquí se puede practicar: Tenis, golf, béisbol, baloncesto, fútbol americano, soccer, atletismo y lacrosse. Me siento contento aquí, tengo a mi familia a mi lado, la temperatura es similar a la de Guayaquil, la playa está cerca. Una vez al año regreso a Ecuador y aprovecho para pegarme algunos gustos, como el llapingacho, moro de lenteja, bolones y pasar tiempo junto a la gente que uno nunca olvida”.