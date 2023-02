Ricardo Gareca, posible estratega de la selección ecuatoriana de fútbol, se considera un técnico que le gusta la simplicidad, que no se inclina por rebuscados sistemas tácticos, sino que prefiere darle libertades, en ataque, a sus jugadores.

La Juventus perdona y deja vivo al Nantes en la Europa League Leer más

En una entrevista con ESPN, el argentino reveló que ese estilo fue el que plasmó en Perú, donde dirigió al combinado de ese país entre 2015 y 2022, y al cual lo clasificó, luego de 36 años, a un Mundial (Rusia 2018). Además fue finalista de la Copa América 2019 en Brasil.

“En Perú llegó un momento en el que al equipo y la delantera especialmente, le planteé: ‘¿Cómo se sienten más cómodos, tener iniciativa propia en ataque o automatizar movimientos?”, contó el Tigre.

“Paolo Guerrero (delantero) fue la voz cantante y nos dijo: ‘déjanos a nosotros la parte ofensiva, déjanos crear’. También estuvieron de acuerdo Christian Cueva y el resto de jugadores. Entonces yo me puse acorde con ellos”, acotó.

Ricardo Gareca y la libertad que le dio a sus jugadores de Perú en la delantera. "Ustedes se encargan de la creatividad en los últimos metros. El orden táctico me lo dejan a mí ". Entender al futbolista, interpretar sus características y adaptarse a ellos. pic.twitter.com/xANJuHuzYC — VarskySports (@VarskySports) February 16, 2023

Ecuador jugará dos amistosos frente a Australia en la fecha FIFA de marzo Leer más

Pese a dichas libertades que les otorgó a sus jugadores, Gareca explicó que aquello no le quitó injerencia en el equipo, ya que sí daba algunas pautas para el ataque, pero que principalmente se encargaba del planteamiento defensivo.

“Yo me enfocaba en el orden táctico y lo que imponía era que los laterales tenían que atacar. Además, les decía: ‘Ustedes tienen iniciativa y creatividad en los últimos metros, pero yo tengo que ver eso reflejado en el campo de juego’”.

Gareca aseguró que llegar a ese tipo de consenso con sus futbolistas es fundamental, pues piensa que finalmente son ellos quienes actúan dentro del terreno de juego.

“El técnico es importante en la conducción, pero por ahí si tienes un grupo de jugadores importantes, no está el técnico, entonces se organizan ellos y son capaces de ganar un partido. Nunca el jugador pierde el protagonismo, a mí me gusta escucharlo. Pero eso es una característica mía, hay entrenadores que no lo hacen y dicen: ‘Se hace lo que digo yo y si te gusta bien’”.