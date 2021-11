Renato Naula Maquilón ha marcado un camino importante para el golf en el Ecuador, pero para seguir escalando en esta disciplina deportiva debe empezar a desbloquear los retos que le depara el futuro a nivel internacional.

En octubre pasado, el golfista guayaquileño se quedó con el oro en el Torneo Sudamericano Juvenil que se celebró en Quito, pero lejos de que su temporada termine y previo a su viaje, el joven de 18 años tiene en su agenda la Copa Los Andes, que se disputará a final de este mes y en febrero del próximo año el LAAC (Latin America Amateur Championship) en República Dominicana.

Estas competencias serán la antesala de su nuevo camino en busca del sueño de ser parte del circuito PGA, donde están los mejores deportistas de la disciplina. Este objetivo viene de la mano de una beca que obtuvo en la Universidad de San Francisco, en Estados Unidos, precisamente por sus habilidades en el golf.

“Me voy a San Francisco para ser parte del equipo de golf, y me voy en condición de student athlete (estudiante atleta). Voy a entrenar de día y noche, si acá ya estoy metido de lleno, allá será el triple”, comienza explicándole a EXPRESO.

Naula previo a su viaje visitó Diario EXPRESO Jimmy Negrete / Expreso

“Este es el paso correcto para llegar al PGA Tour, que es el circuito más importante que se juega en Estados Unidos, y que es donde todos quieren aspirar cuando ya eres profesional. Es el paso perfecto, son cuatro años en los que no voy a parar de competir. Voy a respirar golf”, agregó.

La forma en la que logró conseguir la beca universitaria es anecdótica, en plena pandemia, aprovechó el confinamiento para enviar propuestas a varias universidades y vivió una travesía antes de decidirse.

“La pandemia me jugó a favor. Porque en el encierro hice todo el proceso con mi hermano. Me metí a hacer una investigación analizando todo: en Estados Unidos son 4 divisiones, cada una tiene entre 300 y 400 universidades, y esta (Universidad de San Francisco) es división 1. Apunté súper alto, preparé un mail base y envié 80 correos. Me contacté con varios entrenadores, me hicieron seguimiento y al final me incliné por esta”, contó.

Por último, reconoce que tendrá entre febrero y agosto para estar en un nivel supremo porque se ha puesto como objetivo, ya en la universidad, quedarse como “titular”. “Son ocho jugadores parte del equipo, pero a los torneos solo van cinco y no puedo ir pensando que ya tengo el puesto. Mi meta no es solo quedarme ahí, estos cuatro años van a ser claves para lo que vendrá a futuro en mi carrera”.