A pocos días del inicio del denominado Partido Inmortal, los planteles de Emelec y Barcelona sólo tienen en mente un objetivo. Salir campantes del duelo más histórico del fútbol ecuatoriano.

El enfrentamiento entre amarillos y azules cuenta con 79 años de historia. Durante las casi ocho décadas, ambas escuadras han brindado partidos memorables, con resultados sorpresivos; motivos que los hacen muy recordados por cada una de sus hinchadas.

EL VERSUS

El historial marca una ligera ventaja de triunfos a favor del Ídolo del Astillero sobre los eléctricos, en los 230 partidos oficiales por campeonato nacional que se han disputado hasta la actualidad.

De ese total, los toreros cuentan con 73 victorias. Dos por encima de las 71 conquistas que registra el bombillo por torneo local, en donde ambos equipos dividieron honores en 86 ocasiones, desde 1963.

PRIMER CLÁSICO

29 diciembre 1963, Modelo, Emelec 2 (Manuel Flores, Horacio Reymundo) Barcelona 0, primer clásico por torneos nacionales, abajo las fotos de los goleadores #ClasicodelAstillero #HistoriaCampeonatosEcuatorianos pic.twitter.com/SVmEwFWc6O — Antonio Ubilla (@AntonioUbilla1) December 29, 2021

El 29 de diciembre de ese mismo año, Emelec derrotó por 2-0 a Barcelona en el Estadio Modelo Guayaquil, lo que significó el primer triunfo en un 'derby' por el campeonato ecuatoriano.

Sin embargo hay que remontarnos hasta el 22 de agosto de 1943, para repasar el primer enfrentamiento de los equipos porteños. Aquel día lleno de goles, Barcelona se impuso por 4-3 ante Emelec, en el desaparecido Estadio Ramón Unamuno.

EN FINALES

Fernando Giménez alzando el título del año 2014, luego de vencer a Barcelona. Marcos Pin

Los equipos guayaquileños se han visto la cara en dos finales en toda su historia. La primera, por el campeonato provincial de 1964, que los azules derrotaron por 1-0 a los amarillos en el acumulado.

Y la segunda en el año 2014, ya por campeonato ecuatoriano, en donde el bombillo se alzó como campeón al derrotar por 4-1 (1-1 ida; 3-0 vuelta) a su acérrimo rival en el Estadio George Capwell.

OJO DATO:

Según la revista inglesa Four Four Two, el Clásico del Astillero se ubica en el puesto 34 de los 50 mejores 'derbys' en el mundo del fútbol.