Rafael Correa desmiente la acusación de Matías Almeyda

Rafael Correa utilizó un recorte de Diario EXPRESO, para responder la acusación del argentino Matías Almeyda, quien aseguró que el expresidente de Ecuador intervino en la decisión final, que le impidió ser el seleccionador nacional, antes de que ese cargo se lo den a su compatriota Gustavo Quinteros.

"¡Recién me entero! Ahora hasta la eliminación de la Tri es culpa de Correa", escribió el exmandatario en su cuenta oficial de Twitter.

En diálogo con la cadena ESPN, Almeyda lanzó una seria acusación respecto a la forma en la que se manejó la designación de Quinteros cuando Luis Chiriboga comandaba la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El mensaje de Rafael Correa, haciendo referencia a una publicación de EXPRESO. Internet

"Fui entrenador de Ecuador por una noche. Nadie supo. Me llamaron y estaba todo, brindamos en casa y todo. Cuando salí de Banfield fue. Me levantó en la mañana con un mensaje del presidente digamos del fútbol ecuatoriano y me dice: 'mire Almeyda tuvimos un problema, me llamó el preidente de la nación y el entrenador va a ser otro", afirmó el estratega.

Dos exdirigentes de la FEF, Álex De la Torre y José Mosquera, respaldaron la acusación. “Es verdad. El directorio de ese entonces se decidió por Matías Almeyda, debido a que antes de eso se lo contactó a Gustavo Quinteros, quien era del gusto de Luis Chiriboga, pero Emelec se negaba a liberarlo”, dijo el primero de los nombrados.