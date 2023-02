Puskas: El espectacular gol con muletas elegido como el mejor del 2022

El lunes 27 de febrero tuvo lugar una edición más de los Premios The Best, que buscan destacar lo mejor del fútbol a nivel global. Una de las sorpresas de la noche fue la elección del gol de Marcin Oleksy, originario de Polonia, como ganador del Premio Puskás al mejor gol de la FIFA en 2022. Oleksy superó a Dimitri Payet y Richarlison en la ronda final de selección.

Se volvió viral en 2022 gracias a un gol espectacular que marcó.

Pero ¿Quién es Marcin Oleksy?

A los 23 años, mientras trabajaba como obrero vial, sufrió un accidente en el que una máquina le aplastó las piernas, lo que llevó a la amputación de su extremidad inferior izquierda. A pesar de ello, Oleksy no se rindió y continuó trabajando en la construcción mientras se dedicaba al fútbol adaptado en su país.

Después de dos años en silla de ruedas, Oleksy decidió volver al fútbol y se convirtió en jugador de campo en el fútbol adaptado. En 2022, representó a Polonia en la Copa Mundial del fútbol de amputados y llegó hasta los octavos de final antes de ser eliminado por Brasil. Ese mismo año, se convirtió en el primer ganador del Premio Puskas en una modalidad de fútbol diferente a la del fútbol profesional masculino de 11 vs. 11 en los premios The Best.