Pirueta de Giroud le da ventaja al Chelsea contra el Atlético de Madrid

Un gol de chilena del francés Olivier Giroud en el minuto 68 dio al Chelsea inglés la victoria (0-1) y la ventaja en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante un Atlético de Madrid cuyo planteamiento conservador se fue al traste con el tanto del punta galo.

Futbolistas alemanes ofrecen su apoyo a compañeros homosexuales Leer más

Un tanto de bella factura, pero en el que Giroud parecía claramente en fuera de juego, fue validado por la intervención del videoarbitraje que descubrió que el balón rematado por el delantero del Chelsea procedía del central del Atlético Mario Hermoso, por lo que el colegiado alemán Felix Byrch dio validez al tanto.

𝐁𝐈𝐆 result in Bucharest! 🙌



It ends 1-0, great performance Blues! 💙#ATMCHE pic.twitter.com/D12Cdsduko — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 23, 2021

El gol quebró el planteamiento del Atlético en el Estadio Nacional de Bucarest (Rumanía), donde tuvo que jugar como local ante la imposibilidad de que el Chelsea viajara a Madrid por las restricciones fronterizas por la pandemia. Con hasta seis jugadores defendiendo el ataque rival, el conjunto rojiblanco no fue capaz de armar contraataques claros e irá en desventaja a Londres.

La lectura del juego, la virtud de Damián Díaz Leer más

Diego Simeone regresó al pasado, recuperó su espíritu más defensivo y transformó a su Atlético de Madrid en un rival menor, sin ataque ni contraataque, sin más que un plan conformista, conservador e insuficiente, castigado por la chilena de Giroud.

Es una competición que no espera a nadie. No admite matices. Necesita ambición. Si alguien la quiere, tiene que ir a ganarla. El Atlético aún tiene vida, pero menos que antes del inicio del duelo trasladado a Bucarest por las restricciones de la pandemia de la COVID-19, pero sobre todo ya no tiene excusa: debe ganar en Londres.