Pervis Estupiñán pasa al Villarreal por 17.8 millones de dólares

El ecuatoriano Pervis Estupiñán jugará en el Villarreal de España. Llegará desde el Watford de Inglaterra por 17.8 millones de dólares, siendo el defensa más caro en la historia del equipo español.

Según los medios españoles, apenas se firme el contrato se hará la presentación oficial. Watford conservará el 25 % de los derechos económicos del futbolista de 22 años. De todas maneras, se filtró que además de lo pagado por el traspaso, hay la posibilidad de que el Watford gane más de cinco millones más en variables.

Estupiñán no fue considerado en el partido del fin de semana, en el inicio de la Premier League, a pesar de que sí estaba habilitado. Sin embargo, explica AS, no jugó por las negociaciones.

El tricolor jugó la temporada anterior en el Osasuna de España. Fue considerado como una de las revelaciones y varios equipos se interesaron en él. Tras el descanso, él se sumó al cuadro inglés para la pretemporada. Ahora regresará a España.

El nivel de Estupiñán ha despertado también el interés del seleccionador nacional, Gustavo Alfaro. Inclusive, él ya está considerado para la primera lista, que se presentará esta semana.