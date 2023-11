Pervis Estupiñán, sin fecha para regresar a las canchas

Pervis Estupiñán no ha entrenado con el plantel de Brighton por su dolencia muscular.

Pervis Estupiñán se mantiene trabajando en la recuperación de su lesión en el isquiotibial de su pierna izquierda y todavía no tiene una fecha estimada para volver a las canchas, así lo dejó saber el director técnico de Brighton, Roberto De Zerbi.

“Es una situación difícil en la que no quiero arriesgar, especialmente en la situación de Pervis. Ha estado lesionado desde hace un mes y creo que tenemos que estar seguros cuando él regrese a entrenar con el grupo”, reveló el entrenador De Zerbi en rueda de prensa el viernes 3 de noviembre de 2023.

Estupiñán sufrió la dolencia muscular el 30 de septiembre de 2023, en el enfrentamiento que Brighton perdió 6-1 ante Aston Villa en la Liga Premier de Inglaterra, y desde aquella fecha no ha entrenado a la par de sus compañeros.

Por esta razón, Pervis no fue convocado por la selección de Ecuador para disputar la doble fecha de las eliminatorias en octubre pasado, que ganó 2-1 a Bolivia y empató 0-0 con Colombia. Si no logra recuperarse, no estaría en el choque de visita ante Venezuela y de local ante Chile, el 16 y 21 de noviembre, respectivamente.

