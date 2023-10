Pateando Tachos: Liga va por la quinta corona internacional

Las características evolutivas del juego de posición de Liga de Quito son: iniciación, elaboración y finalización. Como hay una fase de iniciación, este equipo juega con centrales abiertos, laterales que suben una línea por dentro o por fuera.

Quintero crea muchos pases con destino. Piovi anticipa, quita balón con determinación y sale rápido. Existe una relación directa entre el que presiona y el que achica espacios. Escuadra con mucho sentido de juego, no deja organizarse al rival.

Piovi, medio centro; retrasa su posición respaldando a los centrales. Martínez, un compendio de virtudes de jugadores diferentes en uno solo. Conecta la defensa con el ataque. Está repartido en la cancha.

Interiores entre líneas adversarias. Extremos abiertos, alternando con orilleros. Julio es el escalón previo a la llegada al área. Destraba la jugada, gana la pulseada. Su gol no es casualidad, es una búsqueda. Sus virtudes aparecen después de pulir debilidades. Cuando el arquero está tapando el arco su gambeta se impone.

Los extremos se desgastan físicamente en el arranque. Renato Ibarra administra energías, sabe cuándo tiene que aparecer. Incisivo, movedizo y suelto. Lucidez para colocarla en el lugar exacto.

Guerrero, paralelo al poseedor del balón. Es nueve, faro de primera o segunda jugada, de rápido girar de un lado al otro para que los centrales no lo puedan ajustar.

Las pautas para ejercer bien esta iniciación es conducir para dividir y pasar. Pero no se pasa la pelota si no se va a conseguir algo positivo. Si se va a dividir el balón no se lo entrega. Se pasa si hay eficacia en la evolución de la jugada.

