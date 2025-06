Nuevo directorio de la FEC aún no está registrado en el Ministerio por impugnaciones

Hace dos semanas, la asamblea general de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC), reunida en Guayaquil, designó a Juan Carlos Andrade como presidente para el periodo 2025-2029.

Pero su designación todavía no está registrada en el Ministerio del Deporte ya que el exciclista Pedro Rodríguez, quien buscaba también ser candidato, pero no fue habilitado, presentó impugnaciones a la elección.

Andrade fue el único aspirante en los comicios desarrollados en el auditorio Alberto Spencer de Fedenador con la presencia de 14 clubes habilitados: nueve del alto rendimiento, quienes votaron seis a favor, dos en contra y una abstención; y cinco formativos, con cuatro a favor y uno en contra.

El Águila Rodríguez tildó el proceso de ilegal y sin validez basándose en que “desafortunadamente hubo muchas irregularidades al momento de calificar a los clubes, falta de planificación y responsabilidad de la FEC para hacer las elecciones más transparentes”.

Para el exciclista, “hicieron el procedimiento muy aprisa. Luego, por falta de responsabilidad, no actualizaron el reglamento en su periodo, aunque tenían la obligación de renovar sus estatutos y reglamentos. La actual federación no le dio importancia a esta disposición”.

Ante esto, el actual presidente de la FEC, Santiago Rosero, respondió que “el señor Rodríguez no se acuerda que estuvo presente en la asamblea, que está grabada, en la que se hicieron las modificaciones del estatuto en el 2021, donde se adecuaron las nuevas normativas que fueron entregadas al Ministerio del Deporte y que están pendientes de aprobación”.

El actual titular de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, Santiago Rosero, defendió el proceso basándose en los reglamentos y el estatuto vigente. ARCHIVO / EXPRESO

El ciclismo nacional en espera de la resolución

Otro tema polémico fue la habilitación de los equipos de alto rendimiento y formativos para que tengan voz y voto en la asamblea general. Durante la calificación, los clubes debían cumplir con varios requisitos, como el registro del directorio o la inscripción para este año en el caso de los formativos.

Para Rodríguez, la federación “viene atropellando a los clubes que trabajamos por el bien de los ciclistas y por eso decidimos impugnar el proceso y esperamos llegar hasta el Comité Olímpico Ecuatoriano y el Ministerio del Deporte para demostrar todas estas irregularidades”, mencionó.

Rosero argumentó su respuesta en que “la ley dice que para las afiliaciones a los organismos deportivos dependerá de los estatutos y documentos presentados. Entonces ahí le hago la pregunta a Pedro Rodríguez: ¿cumplió con los requisitos con el proceso de afiliación y con los papeles necesarios? Y no va a saber qué responder, pero yo sí, y es que no cumplieron”.

Y agregó que por eso “Pedro Rodríguez no pudo participar como candidato porque su club (Águila Team) no presentó la documentación necesaria. La presidenta Ana Yolanda Cadena no asistió y debía subrogar al vicepresidente Sebastián Rodríguez, quien tampoco fue. Solo los dos cargos de los clubes están habilitados a participar y no un vocal, como consta Pedro”.

El exciclista Pedro Rodríguez era uno de los aspirantes a ser candidato a la presidencia, sin embargo, no participó en los comicios. ARCHIVO / EXPRESO

Las impugnaciones a las elecciones fueron presentadas a la misma Federación, como reza el estatuto, aunque Rodríguez considera que “en esa instancia no van a dar paso, por lo que luego iremos al COE y al ministerio para solicitar que adopten alguna medida”.

Siguientes pasos en el proceso

Una vez estudiadas las apelaciones, la FEC debe enviar el expediente al Comité Olímpico Ecuatoriano, que deberá disponer los pasos a seguir, por lo que el registro del nuevo directorio, encabezado por Andrade, sigue pendiente.

En el caso de que alguna de las impugnaciones sea validada por el COE se podría llegar hasta la realización de nuevas elecciones en la FEC.

