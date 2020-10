Nueva lesión borra la sonrisa del Zar

Lo tenía todo en el 2020, goleador de la liga rusa, titular en el Sochi FC y para cerrar con broche de oro era llamado para la Tricolor. Así le sonreía la vida al volante Christian Noboa Tello, después de la cuarentena del COVID- 19, viviendo cosas increíbles, que le parecían un sueño, pero que ahora una lesión puso pausa y por lo menos tendrá una paralización de seis a ocho semanas.

El jugador lo confirmó a EXPRESO la madrugada del 21 de octubre en Ecuador, (horas de la mañana en Rusia).

“Créelo no lo puedo creer, venía en mi mejor año, venía en racha, venía todo bien, pero me lesiono. Al principio pensé que no era tan grave, pero ya tengo el diagnóstico” nos dice Noboa, con voz apagada, diferente al Christian que todos conocen, la sonrisa por ahora se le ha ido, está sentado en su casa de Sochi, esperando que los días pasen para volver a hacer lo que más le gusta, jugar.

Es un desgarro posterior de la pierna derecha. Fue algo que me pasó solito. Dios sabe cómo hace las cosas, pero duele.

¿Qué le pasó? El jugador lo explica. “Es un desgarro posterior de la pierna derecha, fue algo que me pasó solito. Dios sabe cómo hace las cosas, pero duele”, manifiesta el jugador en exclusiva desde Rusia.

Todo sucedió el sábado 17 de octubre cuando el Sochi FC enfrentó de visitante al Zenit, exequipo de Noboa. Sintió un dolor, pero pensaba que era algo no de asustarse. En ese encuentro tuvo que salir a los 78 minutos. El jugador estaba seguro que solo era un dolor más. Pero lo peor llegó con la documentación del diagnóstico, eso le cambió el estado de ánimo, debido a que venía en racha. Nunca antes había hecho siete goles en un año y eso que juega de volante.

Noboa en el 2018 tuvo una lesión fuerte, aquella vez fue la rotura del ligamento cruzado en su rodilla derecha, le tocó estar seis meses fuera de las canchas, pero volvió con todo.

El Noboa versión 2020 estaba motivado, goleador de la liga rusa con siete anotaciones, había sido parte de la Tricolor ante Uruguay en las eliminatorias y había ganado varios premios al mejor jugador del partido.

El Zar estaba ilusionado por regresar a la Tricolor para noviembre y creía que podía jugar ante Bolivia y Colombia, pero la lesión le dijo no. Desde Rusia dice que hará todo el tratamiento como se lo pidan para que la recuperación sea en seis semanas.

Con esto el futbolista no solo se perderá los cotejos con la selección ecuatoriana, sino que tampoco podrá defender a su club en varios duelos importantes, tanto por la liga rusa como por la copa de este país.

El tratamiento al que se someterá Noboa lo hará desde casa y en las instalaciones del club con la debida asistencia médica, pero hasta que se recupere sus goles y su buen carácter seguirán haciendo falta en el plantel.

Por ahora el jugador podrá enfocarse de lleno en su familia, pasar tiempo con sus hijos, quienes han sido un respaldo indispensable en un momento como este, y su pareja, quien también es la gran responsable del buen 2020 que ha tenido el ex Emelec.