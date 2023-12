Nick Kyrgios, el fin del camino en el tenis

Genio y figura. Reconocido por su buen tenis, pero también por polémico y temperamental, el tenista australiano Nick Kyrgios dejó abierta la puerta al retiro tras asegurar que si por él fuera no volvería a jugar, aunque siente que aún le queda mucho por dar.

Y es que el de Canberra solo ha disputado un partido desde octubre de 2022, debido a las diversas lesiones que ha atravesado en las muñecas, rodillas y espalda, por lo que aún no tiene fecha de reaparición, después de confirmar que no participará en el próximo Abierto de Australia.

“Si fuera por mí, no jugaría nunca más, si te soy sincero”, precisó Kyrgios en el podcast ‘On Purpose’.

“Pero tengo que seguir jugando. Tengo aún mucho que dar, pero si por mí fuera, no me apetece jugar nunca más”.

“Estoy cansado, ya he tenido tres operaciones y solo tengo 28 años. Siempre he querido formar una familia y no vivir con dolor. Ahora mismo, no puedo caminar sin dolor. Quiero jugar un año más, o dos, estar entre los mejores, e irme cuando yo decida. Odiaría tener otra operación o algo así. Creo que aún tengo el tenis para un par de años buenos”.

Kyrgios, quien irrumpió en el circuito en 2014 cuando venció a Rafael Nadal en Wimbledon, cuenta en su haber un total de siete títulos profesionales, cuatro de ellos de categoría ATP 500, así como un Grand Slam en dobles en Australia y la final de Wimbledon 2022 que perdió frente a Novak Djokovic.

El australiano en 2022 se llevó el Abierto de su país en la modalidad de dobles, junto a su compatriota Thanasi Kokkinakis y fue finalista en Wimbledon antes de parar en el mes de octubre por las lesiones que le llevaron a alejarse de las pistas, a excepción del duelo que jugó en Stuttgart (Alemania) contra el chino Wu Yibing.

“Este es un momento muy decepcionante para mí, pero no podré competir en el Abierto de Australia de 2024. Obviamente es desgarrador, he tenido recuerdos increíbles allí. Quiero volver a alcanzar la cima de mi juego y hacerlo bien, y por eso necesito un poco más de tiempo. Estuve tan cerca de ganar un Grand Slam que quiero asegurarme de que mi cuerpo tendrá el tiempo que necesita para regresar, tened paciencia conmigo”, explicó en un vídeo publicado a través de su cuenta en la red social OnlyFans.

