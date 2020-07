Ney Mendoza: "Ese dinero nunca ingresó a las arcas de Santa Rita"

La polémica de los cheques que firmó Francisco Egas continúan dejando cola. Dos de los cuatro cheques que firmó el actual presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), en calidad de titular de Universidad Católica, fueron dirigidos a dos personas particulares, una de ellas Rolando Terán, en ese momento coordinador de Santa Rita.

EXPRESO se contactó con el presidente del club, Ney Mendoza, quien aclaró qué significa el documento que mostró en su defensa Egas y cómo el cheque, girado a nombre de Terán, nunca ingresó a las arcas de esta institución.

"Primero le indico que esa plata de ese cheque jamás entró a las cuentas del club. Eso fue algo personal de este señor Terán que en ese momento era coordinador de Santa Rita, por eso y más cosas ya no sigue en el equipo. Hubo un problema interno entre nosotros en el cual yo no estaba de acuerdo por un presunto auspicio y apoyo", comienza relantando Mendoza, coincidienco con la versión de Terán y la procedencia de esos cheques.

"Ese auspicio nunca se concretó porque yo nunca estuve de acuerdo. Recordará que a mí me falsificaron una firma, ya que di mi apoyo públicamente a Selim Doumet. Por eso quiero aclarar que ese dinero nunca entró a las arcas del club", agregó.

Sin embargo, el documento entregado por Francisco Egas muestra un pago hacia el club através de LigaPro. Esto lo aclara también Mendoza y detalla de qué se trata.

"Eso se pagó por una deuda que tenía la Federacion con todos los clubes. FEF (ya con Egas de presidente) le pagó a LigaPro y ellos nos pagaron a nosotros . Recuerde que GolTV le adelantó a (Carlos) Villacís 2 millones de dólares y ese dinero se pasó por cesión de derechos, esa es al documentación que le ha enviado el Sr. Francisco Egas", explicó

"Aqui el tema es que los clubes que aparecen en los cheques, ellos sí cobraron ese dinero, mientras que nosotros no los recibimos. Lo normal es que si quieres ayudar a un club pongas el cheque a nombre del club, no a un nombre particular", manifestó.

Al preguntarle por qué el cheque salió a nombre de Terán y no de Santa Rita, como sí se dio con los otros clubes explicó que "yo trabajaba en el Oriente y no estuve en ese momento presente. Habrá que preguntarle a él por qué lo sacó a su nombre y si cobró o no el cheque".

De hecho, Terán en conversaciones ayer con este Diario aclaró que "ese dinero lo cobramos a mi nombre porque el presidente estaba fuera de la ciudad y el club necesita ese dinero".

Mendoza también detalló la ruptura en el directorio de Santa Rita, precisamente por esta pugna. "Nosotros en una reunión de directorio quedamos de acuerdo que íbamos a escuchar las dos posturas y propuestas tanto de Selim Doumet como de Francisco Egas y su binomio Jaime Estrada. Y de acuerdo a los intereses del club, íbamos a definir a qué línea apoyar, pero este señor nunca respeto eso y particularmente se tomó el nombre de Santa Rita para apoyarlo (a Egas)", dijo.

"Jaime Estrada y Francisco Egas nunca hablaron conmigo, sí con el señor Terán. El señor Terán era el que iba normalmente a las reuniones en la Federación y LigaPro porque yo pasaba 14 días en el Oriente. Asumo que ellos pensaban que él tomaba la última decisión", explicó.

Mendoza fue reelecto presidente de Santa Rita este año. Antes, ya manejaba el club por lo que conoce los ingresos y egresos en el club en el lapso de esta investigación.