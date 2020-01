El delantero Narciso Mina fue una de las figuras de Barcelona en 2012, cuando se terminó la sequía de títulos para los toreros. Anotó 30 goles y fue el máximo goleador de ese torneo. Y tenía un secreto. Él reveló que daba a sus compañeros hasta 500 dólares por asistencia en los clásicos, mientras que por un pase para gol en partido normal aportaba hasta 200 dólares.

"Yo le daba algo a todos por sus pases. A (Hólger) Matamoros y a Roosevelt Oyola por los centros les daba 200 dólares en partido normal y 500 en los clásicos. Siempre les di plata, o un perfume o un reloj, cualquier cosa, a todos los que me daban pase de gol", confesó el delantero en entrevista para el portal Leyendas.

Mina llegó a Barcelona ese año, pedido por el argentino Luis Zubeldía. Ya tenía el cartel de goleador porque en la temporada 2011 hizo 28 tantos con la camiseta de Independiente del Valle y también fue el máximo artillero de esa edición del torneo.

"En ese tiempo estaban el 'Payaso' (Pablo Lugüercio) y (Damián) Díaz y me decían: 'oye pero no me malenseñes', pero yo les decía: 'es que ustedes no saben lo que estoy haciendo' y en ese año salí campeón y goleador y me fui al América", añadió.

Considerando solo 200 dólares por partido, en la temporada Mina entregó a sus compañeros al menos seis mil dólares en "agradecimiento" por el pase. Pero para él, solo era una apuesta porque eso le abría las puertas para nuevos contratos.

"Invertí algo, pero gané algo más, fue una inversión, no sé (cuánto dinero les dí en ese año), pero en un partido llegué a hacer cuatro goles y al terminar el juego les di el dinero o el perfume", concluyó Mina, quien ahora tiene 37 años.