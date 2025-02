El Nacional vs. Barcelona: EN VIVO el juego por Copa Libertadores

La segunda fase previa de la Copa Libertadores pone frente a frente a dos equipos ecuatorianos. El Nacional y Barcelona se enfrentan el miércoles 19 de febrero, desde las 19:30, en el estadio Atahualpa, por el juego de ida de esta etapa del torneo continental.

Los puros criollos llegan a esta instancia tras eliminar a Blooming de Bolivia, en la definición por penales (4-3) que se dio tras igualar la serie al caer 3-2 en el juego en Santa Cruz, y ganar 2-1 en el disputado en Quito.

El Rojo busca dejar atrás una mala racha en la segunda etapa previa de la Libertadores, en la que ha caído en sus tres últimas participaciones en los años 2017, 2023 y 2024, y avanzar para quedar a un paso de la fase de grupos.

El técnico Omar Asad destacó que con los partidos jugados en pretemporada y los oficiales por la Supercopa Ecuador, Libertadores y LigaPro ha ido plasmando su idea de juego. “Quería ver un equipo bien plantado y competitivo, y poco a poco lo vamos consiguiendo. Tener un equipo que sea ofensivo, pero con equilibrio en la defensa, que es algo que hemos buscado mejorar”, señaló.

El Turco hizo un llamado a la hinchada para que les acompañe, como lo hizo en el anterior cotejo copero ante Blooming. “El apoyo de la gente es muy importante, nos empujó para ganar la anterior serie. Esta vez también será clave”, destacó el estratega argentino.

Del lado de Barcelona, el entrenador Segundo Castillo tiene claro que esta Copa Libertadores es especial, al ser en el año de su centenario, y que llegar a la fase de grupos es un objetivo obligatorio para el Ídolo.

“Vamos a pelear esta Libertadores, soñamos con ganarla. Este partido con El Nacional será muy duro, estamos preparados y con la ilusión de poder sacar adelante la llave”, afirmó el DT sobre el estreno en el torneo.

También enfatizó que no llegarán a defenderse en el Atahualpa. “Son 180 minutos que hay que jugar, pero no vamos a ser ratoneros, no podemos depender de cerrar el partido en casa, debemos ser inteligentes”, analizó.

