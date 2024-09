El Nacional | Marcelo Zuleta: "El club está prendido en fuego"

El técnico de El Nacional, Marcelo Zuleta, aseguró el miércoles 4 de septiembre que el club se encuentra golpeado porque la directiva les debe tres meses y medio de salarios.

Crisis de Emelec: el plantel no entrenó por segundo día consecutivo Leer más

“No estamos jugando tan bien como yo quisiera, pero la gente debe saber que no estamos cobrando, estamos impagos, pero les ponemos el pecho a las balas”, confesó el DT en entrevista para la Radio Redonda.

(Le puede interesar: Ecuador vs. Brasil: La Tricolor entrenó entre 'bautizos' y sonrisas)

El técnico argentino de 60 años reconoció que el club “está prendido en fuego” y que la dirigencia que preside Marco Pazos “está haciendo todo lo posible para solucionar los problemas”.

El Nacional clasificó el martes 3 de septiembre a los cuartos de final de la Copa Ecuador tras vencer 3-2 a Deportivo Santo Domingo. cortesía

“Si yo no tendría el aprecio que tengo por el club, en otras circunstancias habría tirado la toalla... No sé si aguantaremos mucho tiempo más o poco, eso realmente no lo sé. Algunos de mi cuerpo técnico se quieren ir y los estoy sosteniendo”, declaró el estratega.

Respecto a la inestabilidad que demuestran los puros criollos, afirmó que debe “lograr que los momentos buenos sean más largos en los partidos”.

¡NO LE PAGAN! ❌💵



🗣️ “No estamos jugando tan bien como yo quisiera. Pero la gente debe saber que no estamos cobrando, estamos impagos... Pero le ponemos el pecho a las balas”



- Marcelo Zuleta, DT de El Nacional, En La Radio Redonda #Quito 96.9 FM pic.twitter.com/YRJ534ZC82 — La Radio Redonda (@LaRadioRedonda) September 4, 2024

Posición de El Nacional en la tabla acumulada de LigaPro

El Nacional marcha séptimo en la tabla acumulada con 28 puntos, y pelea con Emelec (28), Macará (28), Orense (27) y Mushuc Runa (26) por un boleto a la Copa Sudamericana 2025.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ