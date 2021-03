El Nacional sí jugará en el arranque de la Serie B

El Nacional jugará en el inicio de la Serie B. Con los mismos sustos de la temporada anterior, el equipo criollo enfrentará este jueves 18 de marzo al América de Quito, en el estadio Olímpico Atahualpa, válido por la primera fecha.

El Rojo alcanzó a levantar la suspensión que tenía por deudas. Arregló con sus acreedores y recibió el visto bueno. El equipo tenía pendientes por 286.457,45 dólares.

De ellos, debía a la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha 175,727,98 dólares. A Ramiro Salazar (cuerpo técnico del colombiano Eduardo Lara) otros 97.500 dólares. También constaban Eduardo Favaro con 6.924,47 dólares y Pablo Amaya 6.305 dólares.

Aunque podrá saltar a la cancha, no lo hará con todo su potencial. El equipo está sancionado por LigaPro y no puede inscribir a jugadores que no formen parte de su plantilla 2020 o que no sean de sus formativas.

De todas maneras, la directiva está buscando el mecanismo para anular dicha sanción e inscribir a los nueve futbolistas que presentó durante la pretemporada.