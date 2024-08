Mushuc Runa (1) vs. Emelec (0) EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido

Emelec buscará su primera victoria en la segunda etapa de la LigaPro cuando se enfrente a Mushuc Runa este domingo 11 de agosto de 2024 a las 18:00 en el estadio La Cocha de Latacunga.

El entrenador eléctrico, Leonel Álvarez, podrá contar nuevamente con el delantero Jaime Ayoví, quien se ausentó en los primeros encuentros del campeonato debido a compromisos familiares.

Por su parte, el estratega de Mushuc Runa, Ever Hugo Almeida, enfrentará una baja sensible al no poder contar con su arquero titular, Adonnis Pabón. El guardameta sufrió una lesión en la pierna izquierda tras un incidente de seguridad. Jorge Pinos será su reemplazo.

En la jornada inaugural de esta segunda fase, Emelec cayó ante Deportivo Cuenca, mientras que Mushuc Runa igualó sin goles ante Libertad.

Alineaciones de Mushuc Runa y Emelec

Minuto a minuto del Mushuc Runa vs. Emelec | Fecha 2 | Fase 2 de LigaPro



