El equipo donde milita el ecuatoriano Moisés Caicedo está decidido a no dejarlo ir. Al menos así lo dio a conocer el diario británico The Times, tras publicar que el equipo valora ya en el mercado al centrocampista en 100 millones de euros ($ 109 millones), cláusula de salida innegociable para cualquier equipo que lo pretende y que además lo convierten en el futbolista no ofensivo más caro de la Premier League.

De acuerdo con los registros, el precio del tricolor supera ya la tarifa de transferencia de 89,3 millones, que el Manchester United pagó por Paul Pogba en 2016, y establecería una nueva marca para futbolistas que no son delanteros.

Piero Hincapié sigue siendo un referente en el fútbol alemán con el Bayer Leverkusen. Este miércoles 25 de enero fue titular en la victoria 2-0 ante el Bochum por la Bundesliga. Archivo

Si bien todo parece indicar que el backcentral esmeraldeño de 20 años no se moverá del equipo alemán en este mercado de invierno, luego de que culmine la temporada 2022-2023 las cosas cambiarían para Piero Hincapié. De acuerdo con información internacional, a la pretensión del Chelsea de Inglaterra se le estaría uniendo dos archirrivales: el Tottenham, el Arsenal, que irían por él en el mercado de verano de junio próximo.

Mientras eso se define, este miércoles 25 de enero el tricolor fue titular y figura en la victoria 2-0 del Leverkusen ante el Bochum por la Bundesliga.

Bryan Cabezas pasó por varios equipos, uno de ellos en Turquía, hasta recalar este año en el Deportivo Pasto de Colombia. Archivo

Tras ser anunciado como nuevo refuerzo del Deportivo Pasto de Colombia, Bryan Cabezas vive momentos de incertidumbre luego de que le extendieran el acta de finiquito de su contrato por supuesta lesión.

El ecuatoriano dice que solo sufrió “una contractura” en los trabajos de pretemporada, pero que no es nada de gravedad. Aún así el club decidió apartarlo del equipo.