El argentino Diego Valeri, excompañero de Lionel Messi en la Albiceleste, consideró este viernes 9 de junio en una entrevista que el impacto de Leo en el Inter Miami y en el fútbol estadounidense superará al de Pelé y al de David Beckham: "Esto va a ser único y no tiene punto de comparación".

Valeri, toda una gloria de los Portland Timbers, coincidió con Messi en la selección sub-20 de Argentina y en la preparación de la Copa América de 2011.

También lo enfrentó en su etapa en el Almería en un partido perdido 0-8, con triplete de la Pulga, contra el Barcelona de Pep Guardiola. "Jugó a un nivel que nunca había visto", reconoció.

Está convencido de que el Inter Miami y la MLS le darán a Messi un cariño que no recibió en su etapa en el París Saint Germain y que, a nivel deportivo, el fútbol estadounidense le permitirá llegar a alto nivel competitivo a la Copa América de 2024 y al Mundial de 2026.

P: Usted coincidió con Messi en la selección argentina. ¿Cómo es su relación con él y que le impactó de su juego?

Coincidimos en la sub-20, unos días, cuando él llegó para ir al Mundial de Holanda. Compartí días con él en el grupo de las Olimpiadas, yo participé en ese viaje a Barcelona. Entrenamos unas semanas. Y luego en 2011 compartí con él en lo que fue la pretemporada de la Copa América.

P: ¿Qué le puso más contento de la llegada de Messi al Inter Miami?

R: Como argentino, lo que me pone más contento es que en la nota que él dio dijo que esta era su elección y que con su familia decidió esto. Creo que está tomando una decisión muy inteligente, la anunció de manera muy sencilla, como es él, como es su familia y su entorno. Cuando lo escuché me movilizó ese niño interior de querer verlo jugar y disfrutarlo tan de cerca.

P: ¿Por qué cree que eligió a la MLS?

R: Ve una liga competitiva, una liga y un espacio donde él puede venir a disfrutar su profesión. Quiere disfrutar de este momento de su vida, de su familia y eligió el lugar que le pareció indicado. Está hablando de lo que es la MLS y que en perspectiva de la Copa América y el Mundial, él ve un espacio competitivo.

P: En París no tuvo el cariño que le puede dar Miami.

R: El cariño ya se lo están haciendo sentir y todavía no ha llegado. Es tarea de todos que él pueda encontrar ese lugar de disfrute. Una gran diferencia que puede encontrar es ese sentimiento de gratitud que quizás en Francia, pasado un tiempo, no lo percibió. Esto acá va a pasar y se va a sostener en el tiempo, no creo que sea solo por la novedad.