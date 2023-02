Mini-Tri, problemas puertas adentro

Pese a que la selección sub-20 de Ecuador tiene aún escasas posibilidades de clasificar al Mundial de Indonesia, dentro del equipo nacional habría malestar e inconformidad por parte de algunos jugadores hacia el estratega Jimmy Bran.

Sudamericano Sub-20: Cristopher Zambrano salva a Ecuador de la derrota ante Venezuela Leer más

Tras el empate (1-1) del jueves 9 de febrero frente a Venezuela, en la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano de Colombia, no todos salieron contentos del estadio Metropolitano de Techo de Bogotá.

Uno de ellos fue el zaguero Garis Mina, quien empezó como capitán y titular, y en los últimos partidos no ha entrado ni siquiera al cambio. El otro fue Patrickson Delgado, quien jugó hasta los 28 minutos en el duelo ante los llaneros y cuando fue cambiado no le dio la mano a Bran.

Según el DT nacional, la ausencia de Mina se dio por una “lesión” y la salida de Delgado, “por una molestia física”.

EXPRESO pudo conocer, por parte de allegados a los futbolistas de la Mini-Tri, que prefirieron el anonimato, que “el grupo está partido” y que sí existen roces entre jugadores y el DT ecuatoriano.

“Tengo entendido que las diferencias con Bran se vienen dando desde que terminó la primera fase del Sudamericano. El malestar se debe a los cambios que hace en cada partido y la poca comunicación que existe con ellos”, afirmó uno de los consultados.

Ecuador empató sobre la hora 1-1 ante Venezuela el jueves. Mañana jugará ante Paraguay por el último cotejo del hexagonal. EFE

Además, la fuente aseguró que otra de las inconformidades con Bran se estaría dando con base en los equipos titulares que arma, los cuales responderían a presiones externas.

“Supe que hay ‘palanqueados’. Se están dando presiones para que se promocionen jugadores de ciertos equipos. Hay chicos que tienen un mejor nivel que otros y los tiene en la banca”.

Supercopa Ecuador: El Independiente del Valle favorito ante Aucas Leer más

Otro de los consultados afirmó que, antes del partido frente a Colombia (derrota de Ecuador 1-0), se habría dado una fuerte discusión entre dos jugadores y Bran.

“Mi allegado me comentó que durante una charla técnica hubo un cruce de palabras con el DT, porque no están de acuerdo con las decisiones técnicas. Me parece que Bran no sabe dirigir a chicos”, destacó la otra fuente.

Esto último fue corroborado por Franklin Salas, exjugador nacional, quien en una entrevista con el periodista Óscar Portilla, en el programa digital ‘DeportivismoHD’, reveló que el grupo “se le fue de las manos” a Bran.

“Esto es penoso. Chicos de 20 años, 19 años, que te pongan mala cara, que no te presten atención a tu charla (técnica), habla muy mal del grupo. Son cosas que el técnico tiene que manejar”, dijo Salas.

Por otro lado, este medio trató de contrastar esta información con Rodrigo Espinoza, presidente de la Comisión Nacional de Selecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y quien se encuentra en Bogotá junto a la Mini-Tri, pero hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta del directivo.

ZAMBRANO Y UNA DEDICATORIA A SU MAMÁ

Apenas terminó el partido entre Ecuador y Venezuela, el jueves, en el estadio Metropolitano de Bogotá, Cristhoper Zambrano corrió al camerino para llamar a su mamá, María Lourdes Méndez.

El motivo de su apuro era porque quería compartir con ella la felicidad de haber marcado el gol que le dio a la Mini-Tri el empate (1-1) frente a los llaneros y que mantiene la aún con chances de clasificar al Mundial de Indonesia.

“Un día antes hablé con ella, le dije que si marcaba un gol se lo iba a dedicar y así fue. Antes de entrar a la cancha (minuto 67), le pedí a Dios que me ayude y gracias a Él pude marcar”, expresó el también jugador de El Nacional, de 19 años, quien espera volver a marcar este domingo 12 de febrero ante Paraguay, en la última fecha del hexagonal final del Sudamericano.

“Será un partido complicado, porque ambos nos jugamos la clasificación al Mundial (Indonesia).