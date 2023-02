Mini-Tri, a poner la casa en orden

Más allá de los errores que haya podido cometer Jimmy Bran, durante el Sudamericano sub-20 de Colombia, Carlos Hidalgo y Carlos Torres Garcés, exjugadores nacionales, coinciden en que al técnico se lo tiene que respetar en todo momento.

Ambos afirmaron esto en relación al supuesto roce que existiría entre algunos jugadores de la sub-20 de Ecuador, con el ‘soldadito’ Bran.

“El técnico puede cometer errores en su alineación, toma de decisiones, pero uno como jugador tiene que respetar lo que dice o hace el DT. Es una pena que Jimmy esté pasando por esto, pues él como jugador siempre fue muy respetuoso”, dijo Hidalgo.

El exvolante de Emelec, El Nacional, Barcelona, entre otros clubes, acotó que el mal comportamiento de los jugadores se daría porque algunos llegan con los “humos alzados”.

“Hay que ver qué formación han tenido estos chicos, pero algunos creen que porque ya han jugado primera o están en el exterior pueden desacatar las órdenes del técnico. Si Bran decidió mandar a los malcriados al banco, tiene todo mi respaldo”.

Carlos Torres, por su parte, aseguró que lo que estaría pasando en la Mini-Tri es producto de la mala formación que estarían teniendo los jugadores en sus respectivos clubes.

Ecuador viene de empatar ante Venezuela 1-1. EFE

“El DT no tiene la culpa de tener a desadaptados en el grupo. No digo que sean todos, pero actualmente muchos equipos se preocupan únicamente en potenciar físicamente al futbolista y no formarlos como personas”, expresó el Palillo.

El también exseleccionado de la Tricolor espera que luego de este torneo se tomen los correctivos necesarios. “Ya ahora no se puede hacer nada, pero las autoridades del fútbol nacional tienen que evaluar lo que ha sucedido para hacer las respectivas recomendaciones”.

Ecuador enfrenta la tarde de este domingo 12 de febrero (16:00) a Paraguay, en Bogotá, en la última fecha del hexagonal final del Sudamericano sub-20 de Colombia.

Pese a que la Mini-Tri apenas suma un punto y -4 de gol diferencia, el cuadro nacional tiene posibilidades de clasificar al Mundial de Indonesia, siempre y cuando derrote a los guaraníes, que llegan con igual puntaje (-6), y que Venezuela (quinto con 2), empate o pierda frente a Colombia, tercero con 7 unidades, que ya está clasificado.