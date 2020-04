Milton Rodríguez se llevó el susto de su vida

"Los médicos me dijeron que es un milagro", dijo a EXPRESO con alegría el expreparador físico de la selección nacional, Milton Rodríguez. Él estuvo seis días hospitalizado por problemas respiratorios, pero desde la tarde del lunes 6 de abril de 2020 ya se encuentra en casa con el alta médica.

"Me sentía muy mal, me dio fiebre, dolor de cabeza, perdí el sentido del gusto, el olfato y tuve cada vez más dificultades para respirar, por eso acudí al hospital", inició el relato el exarquero guayaquileño, de 65 años.

El preparador de goleros de la tricolor en el Mundial de Japón y Corea 2002, explicó que una vez en el centro médico particular, los médicos le dijeron que tenía 90 % de probabilidades de dar positivo al COVID-19. Por ello, inclusive le aislaron del resto de pacientes.

"Yo me aferré al 10 % restante. Confié en la palabra del Señor y mantuve mi estado de ánimo siempre en lo más alto. Si uno baja su estado de ánimo baja sus defensas y ahí la cosa se complica más", confesó.

Rodríguez contó que le hicieron tres exámenes y los tres dieron negativo. "Para mi fue un alivio el tercero. En el primero me decía que si bien era negativo, había que seguir esperando porque tenía todos los síntomas, no me faltaba uno, y así hasta que el tercero definitivamente descartó el COVID-19. De todas maneras, fue una neumonía terrible que me tumbó en el hospital", agregó.

Ahora Rodríguez ya está descansando en casa y agradeció por el apoyo que recibió cuando en redes sociales corrió el rumor que estaba con COVID-19. "Fue una fea experiencia, pero por suerte no fue tan grave como se había pensando", concluyó.