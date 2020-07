Miguel Ángel Loor: Desconocemos los detalles de esos acuerdos

El presidente de LigaPro, Miguel Ángel Loor, admitió que los documentos que avalan las transacciones entre Universidad Católica y otros equipos están en el archivo de la organización. Pero, aclaró que "los detalles de los acuerdos solo los conocen las partes que lo pactaron y llevaron a cabo".

Francisco Egas, mediante Universidad Católica, entregó cheques por 24 mil dólares a Orense, Puerto Quito (hoy Atlético Santo Domingo), Rolando Terán (Santa Rita) y Franklin Moya (Liga de Loja) en enero de 2019. Egas dijo que todos los documentos estaban debidamente presentados en LigaPro.

Ante ello, Loor lo admitió. "LigaPro, en efecto tiene documentación de las cesiones de crédito que realizan sus afiliados, y como él (Egas) ha manifestado, tiene detalle pormenorizado de absolutamente todos los movimientos financieros". Y de paso, le lanzó un dardo. "Y es que en LigaPro sí se manejan los números con máxima transparencia, se verifican por parte de auditoras de prestigio internacional y se comparten con sus afiliados".

A la opinión pública: 🇪🇨 🤝 ⚽️

Posteriormente explicó que los detalles de esos acuerdos o los motivos que llevaron a los directivos a esos arreglos no llegan a LigaPro.

En su carta, Loor señala que "jamás me he expresado peyorativamente o he intentado mancillar el nombre de ningún compañero, mucho menos con amenazas como las que vengo sufriendo últimamente. Ser dirigente de fútbol es un honor y una dignidad que debe respetarse.