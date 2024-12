Martín López, el día que su bicicleta se convirtió en 'trineo' de Navidad

El ciclista ecuatoriano Martín López, quien compite en el World Tour con el equipo profesional Astana Qazaqstan dejó por un momento su ‘caballito de acero’ -como le denominan a las bicicletas- para ponerse el traje de Papá Noel y, a bordo de su ‘trineo’ de dos ruedas, entregar caramelos y juguetes a niños de la parroquia La Esperanza, poblado rural cerca de Ibarra, en la provincia de Imbabura, donde nació y aún vive.

El tema es una tradición. Portando un gorro del personaje de la Navidad y vestido con los colores del elenco kazajo, el imbabureño de 24 años realizó el agasajo para casi 200 infantes de esa comunidad. EXPRESO acompañó al joven en el agasajo que realiza por tercera vez consecutiva.

“Imposible no hacerlo. He recibido muchas bendiciones este año y a lo largo de mi carrera, motivo por el cual me veo en la necesidad de devolver de alguna manera todo eso brindándoles momentos en los que pueda sacarles una sonrisa a los niños de mi parroquia”, precisó emocionado Martín.

En el acto, que se realiza en la misma casa del ciclista, participan todos: desde sus hermanos, Israel, un policía de profesión, así como Mateo, su otro hermano también ciclista del Movistar Best PC. Tampoco faltan sus papás: Nancy Granizo y Sixto López; además de familiares y amigos.

El agasajo fue una verdadera fiesta, ya que no son solo regalos, sino que los niños pudieron disfrutar de juegos inflables, cañón de espuma, refrigerios y por supuesto de los obsequios. “Estoy muy contento y le agradezco a Martín por este regalo”, mencionó Iván Cañarejo, un niño de unos 8 años.

Año a año, el número de infantes que agasajan crece. “Hace dos años recibimos a unos 50 niños; en 2023 a unos 120, y ahora han sido casi 200. Imagino que para el 2025 tendremos que rentar al colegio del sector para hacer el nuevo agasajo”, señaló convencido Martín.

El origen

Martín realizó la actividad acompañado de sus hermanos, sus padres y demás familiares. Jaime Jaramillo / Expreso

Mientras ordenaba a los niños para que jueguen primero y luego reciban sus obsequios, la orgullosa mamá comentó que la idea de hacer el agasajo nació desde que ellos son ciclistas profesionales. “Creemos que es un buen tiempo para compartir, amar y entregar alegrías”, señaló.

Para el pedalista del Astana Qazaqstan los niños y los moradores de La Esperanza son sus primeros fans. “Cuando estoy de regreso recibo mucho afecto de mis vecinos, familiares y amigos, entonces estoy muy orgulloso de hacer conocer a mi parroquia por todos los lugares en los que pedaleo”, afirmó.

Colección de valor

A más de los obsequios, los niños disfrutaron de espuma en el patio de la casa de López. Jaime Jaramillo / Expreso

Martín en su domicilio tiene una colección de los números que ha llevado en su licra y que son especiales en su carrera, entre ellos el último de la Vuelta a España 2024 o el de la primera competencia. Así como una cantidad de caramañolas, jerseys, gorras, entre otras cosas que marcan su joven andar por el ciclismo.

Sin embargo, la colección que más llama la atención es la de su papá, quien en una sola habitación tiene alrededor de 5.000 llaveros. “Se inició hace muchos años, cuando tenía una moto y a los amigos que me pedía que les dé una vuelta les “cobraba” un llavero (sonríe). Desde allí me han seguido regalando porque saben que los guardo”, precisó don Sixto.

El calendario 2025

Volviendo al agasajo, Martinsaurio -como lo conocen en el mundo del ciclismo-, contó que para estar en el país recibió el permiso de su equipo, que igual le envió agenda de entrenamiento pues debe seguir trabajando porque tiene una agenda apretada para el inicio de temporada.

El primer reto será el Tour Down Under, que se cumplirá del 16 al 26 de enero en Australia; luego partirá a los Emiratos Árabes Unidos para intervenir en el UAE Tour, que se celebrará del 17 al 23 de febrero de 2025.

Además, está confirmada la participación en su segunda Vuelta a España que se cumplirá del 23 de agosto hasta el 14 de septiembre; mientras que está en la lista preliminar del Giro de Italia, previsto para mayo de 2025, año en el que “vendrá mi primera victoria como World Tour”, prometió convencido.

