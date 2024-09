Martha Fierro: “El desafío del ajedrez siempre ha sido la falta de apoyo”

Martha Fierro es sinónimo de ajedrez en Ecuador; no en vano desde hace 30 años es la número 1.

Y es que la Gran Maestra ha ganado medallas importantes como la histórica plata en la Olimpiada Mundial de Ajedrez de 1996 en Armenia y el oro en los Mundiales de la Mente en Beijing 2008. Aunque actualmente continúa en la práctica que comenzó a los 13 años, ahora lo matiza con otras actividades. Habló con EXPRESO.

- ¿Qué se siente mantener el puesto número 1 de Ecuador durante tres décadas?

- Es sinónimo de mucho orgullo; es la satisfacción de todo lo alcanzado. No ha sido fácil, pero todo el esfuerzo ha valido la pena. Han sido años hermosos, dedicados totalmente a entrenar para poder representar al país. Gracias al ajedrez, he tenido la oportunidad de conocer más de 70 países.

Siempre ha sido primera

-¿Cuál ha sido el mayor desafío en su carrera?

- He tenido varios, y complicados, pero considero que el más difícil ha sido vivir la mala administración deportiva a lo largo de los años y la falta de apoyo gubernamental.

- ¿Qué la motivó a jugar ajedrez y cómo pudo mantener esa pasión todos estos años?

- Aprendí a jugar a los 13 años; mi papá me enseñó a mover las piezas y mi mamá fue mi gran impulsadora. Recuerdo que, en mi primer campeonato provincial perdí todas las 9 partidas y me pregunté si era posible ser tan mala en ajedrez. En ese momento, decidí demostrarme que sí podía. Al año siguiente gané el campeonato y desde 1994 lidero el ranking local.

Martha Fierro le gustaría llevar el ajedrez a los barrios. Cortesía

- ¿Recuerda cómo fue cuando le dio a Ecuador la medalla de oro en las Olimpiadas?

- Claro, la primera medalla de plata la conseguí en 1996 en la Olimpiada Mundial que se jugó en Armenia. Fue algo sorprendente, tuve que derrotar a las mejores ajedrecistas del planeta. La segunda plata ya fue en la Olimpiada Mundial de Alemania, donde tuve que superar a la campeona mundial Hou Yifan y enfrentarme a la Gran Maestra Maya Chiburdanidze.

- ¿Cómo se prepara mental y físicamente para los torneos?

- El ajedrez es muy psicológico además de técnico; es crucial mantener un equilibrio mental y emocional para tener un alto rendimiento. La preparación física es fundamental; durante las partidas hay mucho desgaste de energía debido a su duración que puede llegar hasta 9 horas. Durante mis años de mayor competencia, me preparé físicamente todos los días con una hora de natación o tenis y corriendo 5 km.

- ¿El ajedrez moderno se influyó de la tecnología?

- Sí, claro. Ha ayudado a desarrollarlo muchísimo, es una herramienta valiosa para entrenar. Gracias a la tecnología, ahora podemos jugar en línea a cualquier hora del día y con jugadores de cualquier parte del planeta.

- ¿Qué papel ha jugado el entrenamiento en computadoras para el éxito que usted ha experimentado?

- Nunca me ha gustado jugar contra las computadoras. Las utilizo para ayudarme a entrenar y analizar.

-¿Cómo analiza la evolución del ajedrez femenino en comparación a cuándo usted comenzó?

- Ha evolucionado, pero aún tenemos mucho por mejorar, ya que en la actualidad aproximadamente el 10% de los ajedrecistas somos mujeres. En base a ello Federación Internacional de Ajedrez ha creado diferentes proyectos para impulsar el ajedrez femenino; cada vez hay más mujeres alcanzando el éxito.

- ¿Qué consejo le daría a las jóvenes ajedrecistas que aspiran a ser campeonas?

- Les diría que toda meta es alcanzable. No es un camino corto; está lleno de sacrificios, disciplina, triunfos y derrotas. Lo importante es nunca darse por vencido y amar siempre lo que hacen.

-¿Cómo maneja la presión de ser una figura del ajedrez?

- Esa presión en mí se convierte en motivación y es lo que me ha generado la disciplina y responsabilidad para seguir adelante, así como para generar diferentes proyectos sociales y dar oportunidades a niños, jóvenes y adultos.

- ¿Qué aspectos del ajedrez actual la entusiasman más?

- Me gusta masificarlo. Creo firmemente que es una herramienta importante para enseñar a los niños a pensar, tener criterio propio y tomar decisiones, asumiendo responsabilidades. Me entusiasma ofrecerles a través del ajedrez los beneficios y oportunidades que me ha brindado.

- ¿Planes a futuro?

- Llevar el ajedrez a lugares donde nunca ha llegado. Seguiré implementando mi proyecto “Ajedrez en tu barrio” en barrios y escuelas, en los sectores que más lo necesitan, ya que un país que piensa es un país que avanza.

