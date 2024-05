Maribel Caicedo, clasificada a París con nuevo récord sudamericano

En 2015 Maribel Caicedo tuvo su primer contacto con Estados Unidos. La atleta ecuatoriana fue invitada por la World Athletics (antigua Federación Internacional -IAAF-) a un campamento de entrenamiento con el múltiple campeón mundial y olímpico Ashton Eaton, luego de coronarse campeona mundial prejuvenil en 100 m vallas en Cali, Colombia.

La recordada Estrellita, como la llamaban en sus inicios en el deporte, se fijó desde entonces acudir a los Juegos Olímpicos, los de Tokio 2020, pero no lo consiguió. Hace poco más de una semana el ansiado boleto llegó en uno de sus mejores momentos, no solo deportivo, sino también profesional.

“Reconozco que cuando gané en Cali dije quiero ir a Tokio, pero las cosas no se dieron porque pasaron muchas situaciones: me mudé a Estados Unidos (en 2017), empecé a estudiar. Todo cambió; no tuve buena conexión con mi exentrenadora. Hoy creo que las cosas pasan por algo... ahora que ya estamos en París 2024 es muy emocionante haber cumplido con ese anhelo”, precisó la deportista tras obtener el boleto.

Estudios y deporte

Con 26 años de edad, Caicedo combina actualmente sus estudios universitarios con los entrenamientos. A inicios de este mes obtuvo el título profesional de su segunda carrera universitaria de Artes en Ciencias Sociales.

Caicedo obtuvo a inicios de mayo el título de Artes en Ciencias Sociales de la Universidad del Estado de Washington, su segunda carrera. Cortesía

Aunque hoy ríe, en lo deportivo, el año anterior fue irregular por una lesión que padeció; sin embargo regresó con fuerza a finales de 2023 en los eventos universitarios en Estados Unidos. En lo que va del 2024 ha venido mejorando y ya rompió su propio récord nacional por cuatro oportunidades. El más reciente fue el jueves que impuso una nueva marca sudamericana en su especialidad con tiempo de 12.49 segundos.

Eso, la clasificación olímpica, y el buen desempeño, han hecho que Maribel aparezca ya en el Top 10 del ranking camino a París 2024.

“Estoy feliz. En las competencias que tuve en Arizona empecé bien. Le escribí a Julio Idrovo (administrador de la Federación Ecuatoriana de Atletismo) y le dije: creo que tengo posibilidades de entrar a Juegos Olímpicos; puse 13.09 con viento en contra de 2.4, lo que equivalía a 12.80”, relató.

La marca olímpica

En Colorado la situación mejoró aún más para la ecuatoriana. Ya en el certamen PAC 12 Track and Field Championships, Potts Field, Boulder, Estrellita corrió las preliminares y jamás imaginó que pondría la marca olímpica, pero lo logró.

“El día anterior me dieron el carril 8 y le dije a mi coach: ‘por qué me dieron carril 8’ y él me dijo ‘tú tranquila que todo va a salir bien’. Estaba nerviosa porque competir por el carril ocho es no tener a nadie al lado y se siente raro. Ya en la prueba recuerdo que cuando estaba corriendo cada vez que pasaba las vallas iba más rápido y cuando terminé vi 12.64; luego pusieron el tiempo oficial 12.61, y lo había logrado. No lo podía creer... yo sabía que lo podía hacer, pero no pensé que podía hacerlo tan rápido…”, cuenta aún emocionada.

Fátima Navarro, su primera entrenadora en Ecuador y quien la condujo al título mundial juvenil en Cali, así como su familia, fueron las primeras personas en recibir la llamada de Maribel.

“Llamé a la miss Fátima y le dije: ‘miss no va a creer, clasifiqué a París’. Esto era un sueño de las dos, poder clasificar a unos Juegos Olímpicos, aunque no estemos juntas como antes”, precisó.

El jueves Estrellita volvió a competir en Estados Unidos, en los Nacionales Universitarios de la Conferencia Oeste, donde impuso récord sudamericano en 12.49 segundos; hoy espera que se den otras pruebas preparatorias antes de París 2024 donde competirá contra las mejores del mundo. “Mi expectativa es poder pasar a la semifinal y si Dios permite, llegar a la final Olímpica, sería un sueño completo…”.

