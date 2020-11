(AUDIO) Lucía Vallecilla arremete contra América y Francisco Egas por sanción a El Nacional

No es un secreto que El Nacional atraviesa de sus peores crisis deportiva y financiera de su historia. Peleando el descenso y con un equipo que dista de aquellos gloriosos que tantas alegrías le dio a su parcialidad. Pero ayer recibieron un golpe sin entrar a la cancha, al ser suspendidos para el choque de hoy contra Guayaquil City, o al menos así lo interpreta la presidenta de los Puros Criollos, Lucía Vallecilla.

El Nacional, penalizado por deudas no jugará ante el City y pierde los puntos Leer más

Presidenta de El Nacional

El Nacional fue suspendido por no cancelar valores pendientes al América de Quito (60,727.98 dólares) y a FEF (77,928.63 dólares), pero según detalla Vallecilla en un audio de más de cinco minutos, hubo una charla con representantes de ambas instituciones. Con el dirigente del club habría llegado a un buen acuerdo, aunque después este compromiso de palabra no se concretó por parte del titular del cuadro capitalino.

Independiente del Valle y Nacional firman un empate sin goles Leer más

"La injusticia que he vivido el día de hoy por parte del club América no se puede permitir y no puede suceder entre clubes del fútbol ecuatoriano. El día de hoy (ayer viernes 27 de noviembre) a las 15:00, en el chat escrito con el presidente del América (Gino Guerrón) le indiqué cómo podía le hacía llegar el dinero para levantar la sanción y me dijo en un principio que lo transfiera o lo haga efectivo en la cuenta del banco internacional. Siendo las 15:00 hasta ir al banco Rumiñahui y de ahí al Internacional no iba a alcanzar porque la atención es hasta las 16:00. Me dijo que haga certificar el cheque y bajémelo a la dirección que le iba a pasar donde funciona y tienen las oficinas el club América. Hago eso, certifico el cheque y le entrego el cheque la copia certificada a las 16:00 y en ningún momento dice el Bolo que lo deje en la FEF, sino que me dijo que ya iba a mandar el oficio para que le levanten la sanción", empieza explicando Vallecilla en la nota de voz.

Prev Next Cheque para el América de Quito. Cortesía

Pago de El Nacional a FEF. Cortesía

Conversación entre Vallecilla y presidente del América. Cortesía

Conversación entre Vallecilla con presidente del América. Cortesía

Sanción de FEF a El Nacional. Cortesía

Liga de Quito goleó a Olmedo en el Rodrigo Paz Delgado Leer más

La presidenta de El Nacional arremetió contra el América y ligó a su propietario con Francisco Egas, presidente de la FEF, con quien también conversó y, según Vallecilla, no habría recibido una respuesta "coherente".

"Yo veo que hay mala fe de este señor Bolo Espinoza, dueño del América y que tiene relación directa con el Sr. Egas, presidente de la FEF, el mismo que me parece insólito, porque eso no puede pasar por un presidente, me diga ayer (viernes) búsquele que le ayude el Loor pues o el Estrada que son sus amigos, algo que me dejó exhausta y atónita. Y pese a todo eso le rogaba que me espere unos días, no que me espere los 8 años que le esperaron al Sr. Yunda porque era una poliza de él, les esperaron a ellos y a mí nada", agregó.

Vallecilla pidió una adelanto por derechos de publicidad a GolTV, que pagaron directamente a FEF para saldar la deuda con ellos, mientras que el cheque mostrado, iba dirigido al América parta pagar una parte de la deuda total que mantienen.

EXPRESO está en busca de la versión del presidente del América y de la FEF para su respectiva réplica.