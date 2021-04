Liverpool, el primero en sentir el rechazo por la Superliga

Liverpool está pagando las primeras facturas por la creación de la Superliga. Sufrió por la coincidencia de ser el primero en competir después del anuncio que retumbó en todo el mundo. Y las muestras fueron distintas.

La primera fue que sus propios hinchas acudieron al estadio de Anfield a dejar pancartas de protesta e inclusive a lanzar la camiseta del equipo en el contenedor de basura.

Después, cuando llegaron al estadio de Leeds, para el partido por la Premier League, un grupo de aficionados recibió al autobús con cánticos contra la Superliga. Las decenas de personas agolpadas en los alrededores de Elland Road también mostraron pancartas con la inscripción RIP Liverpool.

Pero también sufrieron ataques frontales. Los jugadores del Leeds saltaron a la cancha para realizar el trabajo precompetitivo con camisetas que tenían los mensajes "gánatelo (Champions League)" y "el fútbol es para los fans".

Jürgen Klopp se mostró enfadado por los mensajes y aseguró que no hace falta que les recuerden nada. "No vamos a ponernos unas camisetas para calentar como las suyas".

Este es el mensaje de la parte frontal de la camiseta protesta del Leeds. EFE

"Si alguien cree que hace falta recordarnos que tenemos que ganarnos ir a la Champions League... es una broma. Me enfada. Se han puesto las camisetas en nuestro vestuario. Si ha sido una idea del Leeds, no hace falta que nos recuerden nada. Quizás deberían recordárselo a sí mismos", apuntó el germano en declaraciones a Sky Sports.

Además del mensaje en las camisetas de entrenamiento, el Leeds puso una pancarta en una de las gradas del campo, con la misma consigna.

Horas antes, Jürgen Klopp, aseguró que su opinión no ha cambiado desde que criticara hace meses la Superliga europea de fútbol y que ni él ni los jugadores han estado involucrados en el proceso de creación de la competición.

El técnico germano habló en BBC antes del inicio del encuentro ante el Leeds United y reiteró su opinión sobre la competición.

"Mis sentimientos y mi opinión no ha cambiado. Me enteré por primera vez ayer. Tenemos algo de información por ahora, no mucha. La gente no está contenta con esto y lo entiendo. No pudo decir mucho más porque no he estado involucrado en el proceso. Ni los jugadores ni yo. No sabíamos nada, así que tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla", apuntó el alemán.

"Tengo 53 años. Desde que he sido profesional, la Champions ha estado ahí. Mi objetivo siempre ha sido entrenar a un equipo que la jugara. No tengo problemas con la Champions. Me gusta el aspecto competitivo del fútbol y me gusta que el West Ham tenga la oportunidad jugar la Champions. ¿Qué puedo decir? No es algo fácil", añadió.

"Lo más importante del fútbol son los aficionados y el equipo. Tenemos que asegurarnos que nada se entrometa en ello. He visto algunas pancartas, pero los jugadores no han hecho nada malo. Tenemos que permanecer juntos. Hay cosas que arreglar, pero no tiene que ver en la relación entre aficionados y el equipo".