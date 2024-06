¿Por qué Lionel Messi quiere una foto con la leyenda del baloncesto Michael Jordan?

El legendario atacante de la selección argentina, Lionel Messi, quien cumple 37 años este lunes 24 de junio, ha expresado su deseo de posar para una foto con el icónico exjugador de baloncesto estadounidense Michael Jordan.

"Me han pedido tantas fotos, ¿por qué no puedo tener yo una con él? Es lo más grande que hay, ¿no? No sé mucho de básquet ni soy muy seguidor, pero fue un referente en todos los deportes", declaró en una entrevista con el canal de streaming 'Clank', conducido por el periodista argentino Juan Pablo Varsky.

El delantero del Inter de Miami lamentó no haber podido disfrutar de la carrera de Jordan, uno de los emblemas de la NBA, quien ganó seis campeonatos (1991, 1992, 1993, 1996, 1997 y 1998) y cinco premios MVP al jugador más valioso del año (1988, 1991, 1992, 1996 y 1998) en sus quince temporadas.

Messi también mostró su admiración por el baloncesto, una disciplina que ha revelado en varias ocasiones que es su predilecta después del fútbol. Durante la entrevista, Messi recordó su temprana relación con el balón, un pasatiempo que lo convertiría en uno de los íconos deportivos más importantes de la historia del fútbol.

"Cuando empecé a jugar, tenía tres o cuatro años y no era consciente de los títulos que podía ganar o los Mundiales. Jugaba porque me gustaba, era mi pasatiempo. Buscaba alguien con quien jugar, y si no, hacía jueguitos o pateaba contra una pared", recordó el rosarino.

El exjugador del FC Barcelona y el París Saint Germain reveló que desde pequeño se dio cuenta de que era diferente, por sus habilidades y la cantidad de gente que venía a verlo, aunque al principio le costaba comprender la magnitud de esa admiración.

"Aunque no me daba cuenta, lo fui entendiendo cuando crecí. Pero tengo claro que nací así porque Dios me eligió. Intenté aprovecharlo al máximo, pero no hice nada para ser el jugador que ya de chiquito era, más allá de todo lo que hice después para mejorar", comentó.

Sobre su posible retiro, el ocho veces ganador del Balón de Oro de la revista France Football señaló que seguirá jugando hasta que "Dios quiera".

"Será hasta lo que tenga que ser. Yo sigo disfrutando el día a día, jugar a la pelota. Y cuando ya no sea profesional, seguiré jugando con mis hijos. Es el deporte que más amamos, el que más nos identifica desde chicos", declaró.

Actualmente, Messi participa en la Copa América, que se disputa en Estados Unidos, donde Argentina ha llegado como máxima favorita tras ganar la edición de Brasil 2021 y levantar la Copa del Mundo en Qatar el año pasado.

