Lionel Messi: una promesa que no pudo resistir

La llegada de Lionel Messi al Inter de Miami fue producto de la perseverancia y capacidad de convencimiento que tuvo Jorge Mas, dueño del club norteamericano.

En una entrevista con la revista El Club del Deportista, el directivo reveló que las negociaciones para fichar al astro argentino iniciaron “hace cuatro años y medio”, y que además le prometió al padre del futbolista, Jorge Messi, que brindaría a su hijo la oportunidad “de cambiar el deporte en un país”.

"Tu hijo tendrá la oportunidad de crear un nuevo legado porque va a poder cambiar un deporte en un país, y eso se da en muy pocas oportunidades a un atleta. Mantuve la comunicación con Jorge constantemente, fueron cuatro años y medio de convencer a Lionel y que decidiera con su familia”, afirmó el titular de las Garzas.

Mas acotó que muchas personas dudaban de que podría llevar a Messi al fútbol de la MLS. "Siempre aspiré a fichar a Leo Messi. Todo el mundo me decía que estaba loco por pensar que vendría al Inter Miami. Y en 2019 organicé una reunión con Jorge Messi. David Beckham y yo le explicamos a Jorge durante tres horas el proyecto y ahí fui a vender el concepto de Miami”.

Además, el directivo manifestó que entre otras de las promesas que le hizo a la Pulga fue la de que tuviera una despedida con el Barcelona de España.

"La salida de Messi de Barcelona no fue a gusto, no se pudo despedir de su club, que le acogió de niño, y creo que las circunstancias no fueron las que quiso Lionel. Yo le di mi compromiso de que haré todo lo posible en los próximos años para que tenga la oportunidad de despedirse de su afición en Barcelona. Irá el Inter Miami o haremos algún tipo de partido”, finalizó.

