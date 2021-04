LigaPro y caso Barcelona vs. Aucas: ¿'Fairplay' o reglamento?

El lunes 12 de abril queda marcado como la fecha en que un equipo de Serie A saltó con siete jugadores a una cancha de fútbol para competir. Aunque el escenario suena cantinflesco, el año pasado los dirigentes afiliados a la LigaPro aprobaron un reglamento en el que se preveía un panorama así, pero que no se vivió hasta ayer.

Curiosamente, en Colombia sucedió algo idéntico: las Águilas Doradas se presentaron, en señal de protesta, con siete futbolistas para medir al Boyacá Chico, luego que fueron víctimas de un contagio masivo dentro del plantel. Al igual que en el reglamento Conmebol y LigaPro, la Liga Betplay Dimayor no paralizó su actividad, se jugó y las Águilas cayeron 0-3.

El tema, al ser local, empezó a debatirse entre lo reglamentario y el juego limpio, o ‘fairplay’. Se ha señalado a LigaPro, otros a Barcelona y también algunos han decidido responsabilizar a Aucas, primero por su protocolo a la interna y después por no haber llevado jugadores de reserva para este compromiso.

Más que cambiar medidas, esto guarda relación con la voluntad de las partes para reprogramar el partido. Vías de solución, en lugar de modificaciones, eran posibles. Nos pasó hace poco con Delfín que los esperamos para salir juntos en el Capwell, y en 2019 pagamos una deuda del Deportivo Cuenca, por la compra de Bryan Carabalí, para que jueguen con nosotros y nos ganaron. Nassib Neme, presidente de Emelec.

Desde Aucas, Andrés Báez dio su versión de los hechos detallando cómo vivió el cuadro capitalino las horas antes del encuentro y lo que le propusieron a LigaPro y Barcelona.

“Esto que nos sucedió fue de la noche a la mañana. Hablamos de un contagio masivo de más de 18 personas entre jugadores, director técnico, personal de logística. Primero felicitar esos siete guerreros que se presentaron. Hablamos con la LigaPro y Barcelona para diferir el partido, pero no pudimos. Era una fuerza mayor”, explicó en Mundo Deportivo.

Sobre la posibilidad de presentarse con futbolistas de las formativas aclaró que “no jugamos con la reserva ni con juveniles porque no había certezas que nos entreguen los carnés de esos jugadores y no sabía si pasábamos el control económico. Durante esta semana esperamos recibir el carné de los juveniles. Aparte todo esto pasó el fin de semana y LigaPro no abre sábado y domingo”, agregó.

EXPRESO se contactó con un dirigente de Barcelona para pronunciarse al respecto y aclaró que la decisión de postergar el partido no estaba en mano del equipo canario, sino de LigaPro.

No se puede concebir que no haya comprensión sobre la situación, el reglamento se podría interpretar de mejor manera, yo me pregunto, qué hubiese pasado si el caso era al revés. En una pandemia creo que se debe ser un poco más tolerante. El partido Barcelona vs. Aucas debería haberse reprogramado y actuar con lógica. El partido no se debió jugar. Esteban Paz, dirigente de LDU Quito

“Sí nos llamaron (de Aucas para reprogramar el partido) pero no depende de Barcelona, es un tema de LigaPro, de reglamento. El reglamento es claro y no había fechas tampoco para reprogramar”, inició explicando esta fuente que pidió anonimato.

“Ya es un tema de ellos (LigaPro) no nuestro. Barcelona tenía que presentarse y punto. El reglamento es claro y nosotros tenemos Copa (Libertadores) el martes (Santos o San Lorenzo) y nadie está pensando en Barcelona”, agregó.

Está reglamentado, el campeonato tiene que continuar. La autorización se obtuvo en el Congreso de presidentes y no podemos parar. Esto respondería a que se alarguen las fechas. El campeonato tiene que continuar. Nosotros como dirigentes autorizamos para que continúe el campeonato, ayer (lunes) le tocó a Barcelona ganar contra siete, todo está reglamentado. Luis Chango, presidente de Mushuc Runa

Ante los constantes señalamientos, LigaPro también se defendió. Este Diario intentó comunicarse con el presidente Miguel Ángel Loor, sobre si estaba en sus manos evitar lo visto el otro día en el Monumental, pero este no tuvo respuestas.

Quien sí se pronunció fue David Constante, director de competencias de LigaPro, y dejó la pelota, de vuelta, en la cancha de los orientales.

“Aucas no hizo llegar nunca un documento, sí hubo conversaciones acerca del protocolo, pero no pidió nunca un oficio para aplazar el partido. Sí llamó para habilitar jugadores, pero nunca los inscribió en el sistema”, detalló.

Además, el directivo del ente dijo que son escenarios diferentes con respecto a la postergación del duelo entre Independiente del Valle y Universidad Católica, de la semana pasada.

“Independiente presentó un oficio a LigaPro, es distinto a lo de ayer (lunes) con Aucas. Dentro de 48 horas puede reprogramar su partido por participación internacional. Aucas nunca envió la información respectiva”, puntualizó.

Aunque las versiones seguirán apareciendo, lo concreto es que Barcelona ganó tres puntos de forma reglamentaria, pero la imagen que observó el mundo del fútbol, en el estadio amarillo, quedará para la historia.