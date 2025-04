Liga de Quito vs. Flamengo: El análisis del DT Pablo Sánchez tras el juego copero

Por la tercera fecha del grupo C de la Copa Libertadores 2025, Liga de Quito y Flamengo empataron sin goles, el martes 22 de abril, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, un resultado que dejó frustración en los albos que buscaban sumar una victoria en casa.

Te invitamos a leer: Independiente del Valle vs. River Plate: día, hora y dónde ver el juego copero

Tras el partido, Pablo Sánchez, entrenador de los universitarios, realizó un análisis del juego y dio su valoración de lo realizado por sus dirigidos que no tuvieron fuerza en el ataque que se reflejó en que no tuvo un solo remate al arco.

Liga de Quito vs. Flamengo: ¿Qué pasó con Gonzalo Plata? Leer más

"Fue un partido difícil, estoy satisfecho por el esfuerzo de los jugadores contra un gran equipo que tiene mucha jerarquía. Les jugamos de igual a igual, sobre el final del partido tuvimos la intención de aprovechar el cansancio, tuvimos alguna y no pudimos capitalizar", dijo Vitamina.

Pese a la falta de peso en la ofensiva, el técnico argentino defendió su decisión de no apostar en el cierre del partido con dos delanteros tras el ingreso de Michael Estrada en reemplazo del paraguayo Álex Arce. "No quería perder volumen de juego en el medio, si poníamos a Arce y Estrada el rival nos dominaba la pelota y no hubiéramos mandado ni un centro", afirmó.

Sánchez valoró lo realizado por su defensa en lo que va de 2025 y lo que deben mejorar para poder clasificar a los octavos de final de la Libertadores.

"En líneas generales estoy contento con el equipo, pero siempre pensamos que podemos mejorar. Tenemos 12 partidos y solamente nos hicieron cuatro goles, tenemos un equipo que se defiende bien. Siento de alguna manera que nos puede faltar un poco arriba en generación y definición. No lo tenemos a Arce encendido y vamos a tener que buscar otras herramientas", señaló.

ASÍ VA EL GRUPO C DE LA COPA LIBERTADORES 2025

Sobre las posibilidades de conseguir uno de los dos cupos a la siguiente ronda de la Copa Libertadores 2025, Vitamina indicó que "es un grupo dificilísimo, lo sabíamos desde el principio, trataremos de dar lo mejor para tratar de pasar a octavos de final".

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!