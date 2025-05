Liga de Quito: El DT Vitamina Sánchez y su mensaje a los hinchas

Tras ver cómo se les escapaban nuevamente puntos como local, los hinchas de Liga de Quito enfilaron sus reclamos hacia el entrenador Pablo Sánchez, y como en la fecha 10, se fortaleció el pedido de la salida del argentino.

Los gritos de “fuera Vitamina” se escucharon desde los graderíos del estadio Rodrigo Paz por el empate 2-2 ante El Nacional, y esa molestia también llegó a las redes sociales, el sábado 3 y el domingo 4 de mayo.

Por su parte, el técnico argentino respondió a las críticas de los aficionados afirmando que no apoyan al conjunto universitario en los partidos. “Jugamos en un ambiente que no colabora. El futbolista quiere el apoyo de la gente, no quiere que lo insulten. Este club tiene esta particularidad de que no hay apoyo. Ojalá podamos revertir la consideración de la gente contra este equipo y cuerpo técnico”, dijo Vitamina.

También destacó la entrega de sus dirigidos al señalar que tuvieron una mayor posesión de pelota. “Hubo que asumir riesgos porque queríamos ganar el partido. Valoro la actitud de los jugadores, merecíamos más”, señaló.

DIDA DOMÍNGUEZ Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS ALBOS

El arquero Alexander Domínguez (i) analizó el juego de los albos. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

El experimentado arquero Alexander Domínguez buscó bajar las tensiones al asumir el irregular momento que están viviendo en la U.

“Estamos en una situación donde las cosas no están saliendo como nosotros queremos. Debemos tratar de revertir esta situación, lo que más queremos es resultado, si el equipo gana un partido ya entra más en confianza y las cosas van a marchar de otra manera. Ahora a enfocarnos porque a la vuelta de la esquina tenemos otra final que tenemos que ir a ganar a Venezuela”, dijo Dida.

El capitán de los albos agregó que el ambiente está caliente por los últimos resultados. “En lo personal he vivido peores situaciones acá, debemos tratar de desenfocarnos de todo lo que está sucediendo, de mantener la humildad, de todos unirnos, echar para adelante”, dijo.

Ahora Vitamina Sánchez y sus pupilos, que retomaron los entrenamientos en el complejo de Pomasqui, tendrán este miércoles 7 de mayo, en Venezuela, un nuevo reto cuando enfrenten a Deportivo Táchira, con la obligación de sumar puntos para acallar las críticas de los aficionados y además mantenerse en zona de clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

