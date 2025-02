Liga de Quito se consagra campeón de la Supercopa Ecuador

Este sábado 1 de febrero, Liga de Quito se consagró campeón de la Supercopa Ecuador al vencer a El Nacional en la tanda de penales tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario. El cuadro blanco se tomó la revancha ante el Rojo, que el año pasado los había eliminado en cuartos de final de la Copa Ecuador, y con una atajada de Alexander Domínguez levantó el primer título de la temporada 2025.

Liga de Quito tomó la iniciativa en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda ante un equipo de El Nacional que no retrocedió y buscaba responder, pasando también al ataque. Pero no fue un gran partido en los primeros minutos y tampoco mejoraría después. El primer tiempo apenas tuvo una opción clara de gol y fue para los albos en una acción de Lautaro Pastrán para dejar una pelota cruzada a Alex Arce, que no alcanzó a conectar.

Pero tras esa acción, cuando el partido parecía animarse, todo cambió. A los 17 minutos, El Nacional perdió a un jugador por expulsión y Liga de Quito a su mejor hombre de ataque. En la acción, Rommel Cabezas había quedado como último hombre y cometió una fuerte falta sobre Lautaro Pastrán, que no pudo continuar por disposición del cuerpo médico, que no vio que quedara al cien por ciento tras ese golpe. El jugador se retiró entre lágrimas y Liga perdió a quien mejor atacaba.

Su salida restó a los blancos en sus ideas ofensivas y el partido dejó ver la falta de intensidad, producto de dos equipos en pretemporada y, en ambos casos, con la ausencia de quienes fueron sus cerebros en el campo, pero que ya no estarán: Ezequiel Piovi y Jhojan Julio en los albos, y Gabriel Loco Cortéz en El Nacional.

Ya para la segunda parte, Pablo Vitamina Sánchez envió todo al frente, incluyendo al delantero Michael Estrada en reemplazo del volante Gabriel Villamil. La idea era acumular gente cerca del área rival y pareció funcionar por unos minutos, pero de a poco fue diluyéndose y el partido volvió a su falta de intensidad con remates esporádicos, uno de Arce y otro de Estrada para la U, y uno de Fabián Guisamano que asustó a los blancos.

Liga de Quito se proclamó campeón de la Supercopa Ecuador tras derrotar a El Nacional en la tanda de penales. René Fraga

Destinado a penales



La opción más interesante de esa segunda parte llegó al arribar a los 75 minutos, con Darío Pazmiño que sorprendió en el área a Alexander Domínguez, interceptando un balón que no tardó en rematar y pasar a centímetros del poste del golero albo.

La respuesta de Liga llegó después, con una bomba de Carlos Gruezo que, tras la intervención del arquero David Cabezas, quedó en un rebote para Alex Arce, que la empujó dentro. Pero para entonces ya se había marcado el fuera de lugar y, de hecho, el VAR lo validó en una revisión que tomó un par de minutos más.

Pero el partido parecía destinado a la tanda de penales y, aunque a punta de lucha, los blancos querían evitarlo (quizás recordando la última eliminación a manos del Rojo en la Copa Ecuador), los minutos pasaron sin que se moviera el marcador y con un expulsado más, el segundo de El Nacional, al ver la roja Edison Caicedo por falta sobre Bryan Ramírez.

Ya en los penales, apareció un experto de años como es Alexander Domínguez, que pudo atajar el cuarto penal, de Charles Vélez. Con eso, solo faltaba que Liga concretara sus dos últimos tiros y así lo hicieron Leonel Quiñónez y un Carlos Gruezo que cerró con broche de oro su debut con el cuadro universitario, anotando el gol que definió el título.

