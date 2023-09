Juan Carlos Burbano: “No me quedé callado y eso no gustó a los uruguayos”

Ante Uruguay se han registrado juegos que han marcado al fútbol ecuatoriano. De los más recordados están el de las eliminatorias a Corea y Japón 2022, registrado en Quito, que selló la primera clasificación al Mundial de la Tri, y que además tenía un tinte especial por los problemas que se registraron en el túnel del estadio Centenario, en el juego de ida en Montevideo.

Juan Carlos Burbano fue uno de los que salió a responder los insultos y las agresiones de los charrúas, liderados por Sebastián Abreu, y recuerda lo vivido el 3 de septiembre de 2000.

Cree que ese capítulo le ayudó a consolidarse entre los elegidos por Hernán Darío Gómez, técnico de ese entonces, y aconseja a los actuales seleccionados a reaccionar con inteligencia a las provocaciones de los charrúas.

En su experiencia con la selección, ¿cómo se viven los partidos con Uruguay?

- Con Uruguay siempre serán partidos duros. De pierna fuerte, de provocación. Ellos tienen esa garra uruguaya a veces mal entendida, pero seguro que ahora con Marcelo Bielsa como entrenador intentarán jugar antes que pegar. Entonces los partidos se viven con mucha ansiedad, pero con mucha motivación.

- Ante Uruguay se han registrado partidos claves, que han sellado clasificaciones a Mundiales. ¿Cuál es el que más recuerda?

- El que más recuerdo es el de la primera clasificación al Mundial con el gol de Iván Kaviedes. Fue emocionante. Era un partido que lo habíamos esperado toda la vida. Recordando todo lo que habíamos pasado, las adversidades superadas. Ellos estaban ganando, el empate nos clasificaba y les mandaba al repechaje. El Nine hizo el empate y se cambió la historia de nuestro fútbol.

- También se han dado polémicas, como la del 2000, donde les tocó recibir malos tratos. ¿Cómo recuerda esos momentos?

- Fueron provocaciones antes de salir por el túnel del estadio Centenario, en Montevideo. Yo no me quedé callado y eso no les gustó. En pleno túnel, tres uruguayos nos atacaron a Johvani Ibarra y a mí. Perdimos ese día, pero la revancha fue en la vuelta en Quito, clasificando por primera vez a una Copa del Mundo y sin violencia.

Juan Carlos Burbano (i), en el festejo de la primera clasificación al Mundial. ARCHIVO / EXPRESO

- ¿Cómo fue esa agresión por parte de Sebastián Abreu? Se comentó que a usted lo golpearon con un zapato del Loco.

- No solo con uno, el otro zapato también me lanzó. Pero eso me sirvió de mucho porque al no quedarme callado, el Bolillo Gómez (DT de la Tri) algo vio en mí y me siguió llamando. Tal vez pensó: este no se me achica. No se trata de reaccionar con violencia, sino con inteligencia. Con humildad sí, pero con cabeza alta siempre.

- ¿Ese capítulo les motivó más en el camino a conseguir el boleto a Japón Corea 2002?

- Ese suceso y también cómo se dieron otros partidos. Ganamos por primera vez a Brasil, perdiendo le dimos vuelta a Paraguay. Ganamos por primera vez en Venezuela y Perú, y todo esto nos llevó al partido final, justo contra Uruguay, y lo logramos.

- Hace poco tuvieron un reencuentro los mundialistas de 2002. ¿Hablaron del problema en Montevideo? ¿Qué recordaban con Johvani Ibarra?

- No hablamos mucho de ese tema en particular, pero siempre recordamos esa clasificación, las anécdotas que vivimos en ese proceso con el Bolillo que cambió la historia del fútbol ecuatoriano.

Juan Carlos Burbano (d) junto a Iván Kaviedes (c) en un entrenamiento de la Tri. ARCHIVO / EXPRESO

- ¿Cuál es su análisis de la actual selección dirigida por el entrenador español Félix Sánchez Bas?

- Hay mucho talento, hay que saber gestionar ese talento, y que todos sumen. Que ya aparezcan los líderes de la selección y de a poco ir sumando puntos.

- ¿Qué consejos les da a los seleccionados que el martes enfrentarán a Uruguay?

- Que salgan con personalidad y mente fuerte. Puede haber momentos difíciles y ahí es cuando se ve al equipo. Que se ganen a todo el país con su talento y esfuerzo, como lo hizo la selección sub-17 en el Sudamericano, que se jugó en Guayaquil y Quito este año.

